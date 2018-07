Ich bin ein Berliner!

Pe 26 iunie 1963 preşedintele SUA, John F. Kennedy, pronunţa celebra frază “Ich bin ein Berliner” ( n.r. Sunt berlinez) pe când se afla în vizită în Berlinul Occidental, dorind să-şi arate pe această cale susţinerea faţă de Republica Federală Germană, la 22 de luni după ce Republica Democrată Germană, susţinută de URSS, a ridicat Zidul Berlinului ca barieră care să prevină trecerea între est şi vest. A fost o frază care a dorit să arate şi dragostea faţă de locurile şi cetăţenii unei capitale greu încercate în acele momente.

Ei bine, după o săptămână de neuitat petrecută într-una dintre cele mai cosmopolite capitale europene pot să spun din toată inima că mă declar şi eu un “ein Berliner”.

Oraşul unde libertatea pluteşte în aer

Trebuie să vă spun că înainte de a pleca în Berlin aveam câteva idei preconcepute despre tot ce înseamnă Germania şi ai ei locuitori. Auzisem că nemţii sunt reci, distanţi, mai ales cu est-europenii, şi calculaţi până la enervare. Ei bine, toate acestea s-au risipit după prima mea zi în Berlin. Desigur am aflat şi faptul că Berlinul este altceva faţă de toată Germania iar cei din Bavaria, de exemplu, nu sunt deloc agreaţi de către berlinezi.

Am găsit un oraş care musteşte de galerii de artă, de locuri boeme, unde persistă o atmosferă vie şi mişcătoare, lipsită de orice griji, unde ai sentimentul că ţi-ar plăcea să laşi totul, să te muţi în capitala germană şi să te bucuri de tinereţe. Zona zero a hipserilor din Berlin este fără îndoială cartierul Kreuzberg, un mare mix de toate naţionalităţile cu o atmosferă cu mult mai lejeră şi mai boemă decât în alte părţi. Este patria hipsterilor, a artiştilor şi a imigranţilor, unde se vorbesc toate limbile posibile. Desenele grafitti acoperă clădirile, afişele umplu de sus până jos pereţii barurilor şi ai cafenelelor. Din loc în loc tresar zeci de magazine cu haine vintage, mâncare bio, dar şi fast-food-uri care te îmbie cu mirosuri amestecate de cârnaţi, burgeri şi prăjeli chinezeşti. Să nu mai vorbim de celebrul parc unde tolăniţi pe iarbă, cu o bere în mână şi o ţigară răsucită în colţul gurii, stau la taclale cei mai non conformişti oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Aaa, şi tot în Kreuzberg se află faimosul Burgermeister, un punct-cheie al cartierului, care e deschis până la 3.00 dimineaţa. Un fast-food amenajat într-o fostă toaletă publică, sub şosea, vopsit în verde-închis, care seamănă cu un vagon-restaurant de epocă. Excentric, nu-i aşa? Afară, nu sunt mai mult de trei-patru mese, semn că nu poţi staţiona prea mult, aşa că mănânci rapid, uşor incomod, dar absolut delicios. Iar dacă doreşti să petreci într-o atmosferă eclectică, în care muzica jazz şi blues îţi curge prin vene şi barmanii sunt printre cei mai prietenoşi din lume atunci e musai să mergi la Yorckschlösschen. Preţurile sunt acceptabile, lumea foarte ok şi ai acel feeling că în orice moment vei da nas în nas cu Frank Sinatra.

Poarta Brandenburg, Alexanderplatz şi Checkpoint Charlie, printre cele mai vizitate locuri din Berlin

Ştii că ai ajuns în Berlin când te vezi faţă în faţă cu Brandenburg Tor. Este o poartă triumfală clasicistă, care se află pe flancul de vest al Pariser Platz din cartierul Mitte din Berlin. A fost construită ca o completare a bulevardului central Dorotheenstadt, strada Unter den Linden, în anii 1789-1793, la instrucţiunile regelui prusac Friedrich Wilhelm II, proiectat de Carl Gotthard Langhans.



Întâmplarea a făcut ca să vizitez acest special loc chiar în perioada Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Aici au fost amenajate locuri speciale pentru suporteri unde pe ecrane uriaşe fanii germani puteau să urmărească evoluţia Mannschaft-ului. Se pare că prezenţa mea nu a fost de bun augur deoarece Germania a pierdut în meciul decisiv cu Coreea de Sud, fapt ce i-a adus eliminarea încă din faza grupelor, spre marea tristeţe a celor peste 20 000 de suporteri prezenţi la Poarta Brandenburg.

Alexanderplatz, piaţa centrală din Berlin, este locul unde vei ajunge inevitabil. La începutul secolului al 19-lea, Alexanderplatz era una dintre cele mai tumultoase pieţe din întregul Berlin. Încă din Evul Mediu, Alexanderplatz era centrul oraşului iar de la Reunificarea Germaniei, piaţa a redevenit un punct de interes principal şi un obiectiv turistic important. În trecutul îndepărtat piaţa era numită Ochsenmarkt sau Piaţa de tauri, dar în 1805, dupa o vizita a Ţarului Rusiei Alexandru I, a fost redenumită Alexanderplatz. Berlinezii se referă la această piaţă folosind un nume mult mai uşor de pronunţat – “Alex”.



Este probabil locul în care simţi cel mai pregnant spiritul cosmopolit al oraşului, mai ales când vezi din orice unghi Turnul de Televiziune luminat noaptea. În apropiere vei da, însă, peste două clădiri aflate într-un real contrast cu restul pieţei: Marienkirche şi Rathaus (Primăria). Din înaltul turnului vei avea parte de cea mai spectaculoasă panoramă a capitalei germane şi a împrejurimilor acesteia, dacă ai noroc de o zi senină. Poţi merge chiar să iei cina la restaurantul rotativ de la înălţime, dacă bugetul tău face faţă preţurilor la fel de high.

Checkpoint Charlie (Punctul de control C), unul dintre ultimile simboluri ale Războiului Rece, este locul care rezumă cel mai bine separarea dintre est şi vest. Pentru aproape 30 de ani, acest punct de trecere a reprezentat nu numai o Germanie divizată ci şi o insulă într-un ocean de turbulenţe politice.

Checkpoint Charlie a fost îndepărtat în iunie 1990, când reunificarea Germaniei era aproape completă. Indepărtarea acestui punct de control nu a fost foarte dificilă deoarece americanii nu au construit niciodată o structură permanentă în acest loc. Astăzi, o linie de cărămizi urmează fostul Zid al Berlinului şi turistii pot vedea o reproducere a cabinei punctului de control şi a semnului care era prezent lângă Checkpoint Charlie. Cabina originală este la Muzeul Aliaţilor din Zehlendorf. Turnul de observaţie ce făcea parte din punctul de control a fost şi el îndepărtat în anul 2000 pentru a face loc unor magazine şi birouri desi în prezent nicio clădire comercială nu se află pe acest loc. Turiştii pot vizita Haus am Checkpoint Charlie, situată la doar câţiva metri distanţă de locul unde se află fosta baracă. Construit la scurtă vreme după ce a fost dărâmat zidul, muzeul a fost extins în 1990 şi are scopul de a transmite un mesaj de libertate pentru fiecare om.



Sigur că ar mai fi multe de spus despre acest mirific oraş, cu cluburile lui underground unde intri doar dacă te cunoşti cu bodyguarzii, cu Grădina Zoologică, socotită una dintre cele mai spectaculoase din Europa şi care găzduieşte peste 20.000 de animale din 1500 de specii dar şi cu cel mai mare și cel mai bun festival al Germaniei, Fusion , un festival muzical și artistic situat în nordul Germaniei, nu departe de Berlin, pe un fost aeroport militar numit Müritz Airpark din Lärz. Este enorm și nu se bazează exclusiv pe un singur gen, dar componența techno nu dezamăgește niciodată, cu o combinație de nume internaționale imense și talente locale, subterane. Despre toate acestea, poate, într-o ediţie viitoare. Tschüß !!!

Nicolae Ghişan