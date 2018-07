Lucrările la Șoseaua de Centură pot începe

Una dintre cele mai importante investiții făcute în județ în ceea ce privește infrastructura rutieră este Șoseaua de Ocolire a municipiului Satu Mare sau, mai pe scurt, Centura Sătmarului. Ministerul Dezvoltării, care și finanțează această investiție, a eliberat autorizația de începere a lucrărilor în urmă cu aproape trei săptămâni. Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a fost prezentă ieri la Satu Mare pentru a vedea, la fața locului, stadiul de dinainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Conducerea CNAIR, în vizită la Satu Mare

Delegația CNAIR, formată din directorul general, Narcis Neaga, directorii adjuncți, Mihai Bașulescu și Cristian Andrei, dar și directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, Radu Băruță, a fost primită de prefectul Darius Filip. În biroul prefectului s-a mai aflat și directorul filalei Satu Mare a Companiei de Drumuri Naționale, reprezentanți ai firmei proiectante și executante, dar și primarul orașului Negrești Oaș, Aurelia Fedorca, sau managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, Mircea Govor.

După discuțiile purtate aici, delegația a vizitat apoi sediul filialei Satu Mare a Companiei de Drumuri Naționale, unde cei din conducerea centrală și regională au stat de vorbă cu angajații sătmăreni ai companiei.

Discuții pe marginea lucrărilor

Apoi, a fost vizitat și sediul antreprenorului, care va executa lucrările de construcție a Șoselei de Ocolire a Sătmarului, și anume Asocierea Itinera SpA – Collini Lavori SpA – Via Design SRL. Aici a fost prezentat planul lucrărilor, dar și problemele existente cum ar fi construirea unor drumuri colectoare sau relocarea unor utilități.



Atât reprezentanții CNAIR, cât și proiectantul și constructorul, au precizat că trebuie găsite soluții pentru a nu fi periclitată această importantă investiție pentru județul Satu Mare.

Condițiile pentru începerea lucrărilor, asigurate

După discuțiile purtate aici, a urmat o vizită pe șantierul din imediata vecinătate a râului Someș. Cu această ocazie, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat că, de acum înainte, constructorul are toate condițiile îndeplinite pentru a desfășura lucrarea cu rapiditate maximă.

”Contractul, după cum se știe, a fost semnat în ianuarie 2015, dar, din diverse motive, autorizația de construire a fost dată doar în urmă cu aproximativ trei săptămâni. Am venit la Satu Mare să vedem care este situația de după primirea autorizației de construire. În acest moment, antreprenorul are toate condițiile îndeplinite pentru a desfășura lucrarea cu rapiditate maximă, având în vedere, totuși, o întârziere de câțiva ani. Stând de vorbă cu antreprenorii și autoritățile publice locale, am ajuns la concluzia că nu mai există niciun impediment pentru a finaliza lucrările cât mai repede cu putință. În ceea ce privește posibile probleme cu relocarea de utilități sau cu drumuri colectoare, ele nu pot împiedica continuarea lucrărilor, ele vor fi rezolvate în paralel cu desfășurarea lucrării și nu credem că pot fi probleme în finalizarea în cât mai scurt timp a lucrărilor. Nu vă pot da un timp acuma pentru că abia au început lucrările, mobilizarea este încă deficitară. Vom reveni la Satu Mare peste circa o lună de zile să vedem cum stăm la fața locului”, a firmat directorul CNAIR.



La rândul său, directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, Radu Băruță, s-a declarat încrezător că toate problemele întâmpinate de-a lungul derulării lucrărilor vor fi rezolvate.

”Problemele tehnice nu sunt deosebite. La orice lucrare mare pot apărea diferite probleme, dar sunt convins că împreună cu proiectantul și constructorul vom găsi soluții astfel încât să le depășim. Lucrarea este complexă, din câte am văzut în planul de situații pe care l-a prezentat constructorul. Este o lucrare care va deservi comunitatea din Satu Mare și suntem bucuroși că începe”, a declarat directorul DRDP Cluj.

Importanța investiției pentru sătmăreni

Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip, a dat asigurări că nicio instituție nu va împiedica buna desfășurare a lucrărilor de construire a Șoselei de Ocolire a municipiului Satu Mare.

”Nici nu cred că mai e cazul să spunem cât de importantă este această investiție pentru orașul și județul Satu Mare, mai ales că este așteptată de vreo 20 de ani. Se tot vorbește despre al treilea pod și despre această centură. Tocmai pentru că este o lucrare de maximă importantă pentru județ, am venit și eu alături de domnul director general să vedem ce probleme sunt. Guvernul României sprijină această lucrare pentru a fi terminată în termen cât mai scurt. Noi, Instituția Prefectului, ne vom asigura ca toate instituțiile implicate în desfășurarea acestor lucrări să nu pună piedici sau să frâneze în vreun fel desfășurarea lucrărilor, așa că suntem optimiști că lucrurile vor merge înainte într-un timp relativ scurt. Sperăm că din acest moment nu vor mai exista și alte impedimente”, a precizat prefectul.



Nu în ultimul rând, managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, Mircea Govor, fost vicepreședinte al Consiliului Județean, s-a arătat încrezător că această investiție va fi finalizată.

”Sunt foarte încrezător că această investiție foarte importantă pentru județul Satu Mare se va realiza. Este un pas foarte important, există finanțare, Guvernul României finanțează această investiție. Lumea trebuie să știe că Guvernul României finanțează și această investiție, și celelalte investiții din județul Satu Mare, PNDL1 și PNDL2. Probabil că, în cel mai scurt timp, infrastructura rutieră se va schimba în județul Satu Mare. Sunt încrezător că această centură va fi finalizată, dar cu condiția foarte importantă să rămână guvernul PSD să conducă țara, pentru că am mare încredere în președintele Liviu Dragnea, în doamna Viorica Dăncilă, că sunt foarte aproape de oameni, și când este vorba despre o investiție pentru administrația locală, totdeauna s-au ținut de cuvânt. Și cât timp am fost la conducerea Consiliului Județean am adus cei mai mulți bani pentru județul Satu Mare, iar acuma sunt ferm convins că și această finanțare va fi respectată și va fi inaugurată. Este un semnal pozitiv care așteaptă de mult timp să fie realizată această Centură a municipiului Satu Mare”, a afirmat Govor.

Pe Mircea Govor îl încearcă, totuși, un sentiment de mândrie deoarece bazele acestei investiții au fost puse, cu adevărat, pe vremea când ocupa funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare.

”S-au pus bazele multor investiții. Eu nu vreau să fac din asta un titlu de glorie, dar vă asigur că am fost implicat foarte mult timp în tot ceea ce înseamnă infrastructura din județul Satu Mare și am contribuit foarte mult la aducerea de fonduri pentru județul nostru. Dar, important este ca, în final, să câștige sătmărenii noștri pentru care, personal, mă bucur și sper din suflet ca și județul Satu Mare să arate puțin mai occidental”, a mai spus Mircea Govor.

Caracteristici generale despre Centură

Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare are o lungime totală de 13,572 km, din care drum cu două benzi 5,6 km, cu o lățime de 10 metri, iar drum cu patru benzi 7,972 km, cu o lățime de 18,5 metri. De asemenea, vor mai fi construite două noduri rutiere, precum și cinci poduri și pasaje.

Fondurile sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Doar pentru lucrările ce vor fi executate în acest an, Guvernul a alocat suma de 137 de milioane de lei.

Florin Dura