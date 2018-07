MENIRE. Ambiția unui sătmărean lovit crunt de soartă. ABANDONAT la naștere, vrea să facă două facultăţi şi să-i ajute pe copiii părăsiţi

Părăsit la naştere, tânărul muzician a crescut fără iubirea mamei sale prin centrele de copii din Satu Mare, oraşul său natal. Cu toate acestea, Rafaelo Varga a învăţat şi a intrat la Liceul Teologic. Vrea să fască două facultăți și să-i ajute pe copiii care au sau au avut aceeași soartă ca și el.

Nedorit de mamă

O performanţă cu atât mai mare cu cât mama sa i-a spus, la un moment dat, că nu l-a dorit.

”Mi-a spus că am apărut din greşeală, că am fost un copil nedorit. Și aşa încep şi versurile de la primul meu single pe care urmează să îl scot prin aprilie, cu videoclip, cu tot. Am simtit că trebuie să-i arăt că am apărut cu un scop, chiar dacă ea nu m-a dorit. Și că, la un moment dat, o să fie mândră de mine. Cel puţin sunt singurul din toată familia mea care am câteva clase.

Am nouă clase terminate. Sunt în clasa a zecea, acum. În familia mea nu are nimeni nicio şcoală, nu învaţă nimeni…„, a spus Rafaelo Varga pentru Jurnalul Naţional.

Nu și-a cunoscut tatăl

Rafaelo nu şi-a cunoscut niciodată tatăl, în dreptul acestuia în certificatul de naştere apărând…”o liniuţă”.

„Se pare că s-ar fi bătut pe stradă şi ar fi creat un scandal pe domeniul public. A fost arestat şi închis pentru doi ani. S-a bătut în puşcărie şi a fost omorât”, afirmă el.

Tânărul îi mulţumeşte mamei sale, pentru că totuşi, nu l-a avortat şi i-a dat şansa să trăiască:

„Mi-a dat două cadouri. I-am mulţumit că nu m-a avortat. Oricum nu am fost un copil dorit, dar îi mulţumesc că m-am născut”, mai spune Rafaelo.

Vrea să facă două facultăți

Acum, Rafaelo Varga spune că îşi doreşte să facă două facultăţi şi să-i ajute pe cei care au rămas în casele de copii din ţară.

„Simt că trebuie să fac ceva. Să mă lupt ca şi colegii mei din casele de copii să aibă măcar 10% din ce am eu. N-o să mă las la gândul că, gata, am scăpat din casa de copii. Nu… voi începe un proiect care se numeşte “Dar din dar”.

Prietenii mei de pe Facebook îl ştiu, am pus nişte afişe cu proiectul acesta. Îmi doresc să iau legătura cu mai multe asociaţii şi voi merge în ţară, deja am semnat la Arad, la Buzău, urmează Timişoara, Cluj, Satu Mare.

Voi merge la case de copii, voi face spectacole, voi prezenta şi voi cânta. Vreau să-i motivez pe colegii mei, să le spun că nu trebuie să rămână aşa, să le explic că, dacă eu am reuşit, şi ei vor reuşi. reau să fac Jurnalismul şi Psihologia. Două facultăţi vreau să fac. Psihologia pentru că vreau să ajut.

Vreau să-i ajut pe colegii mei care se vor confrunta sau se confruntă cu ceea ce m-am confruntat şi eu. Și vreau să fac Jurnalismul pentru că e visul meu să ajung prezentator de ştiri, sau prezentator la o emisiune, sau reporter. Pas cu pas.”, mai spune Rafaelo pentru Jurnalul Național.

Își dorește o familie a sa

Mai mult, Rafaelo îşi doreşte o familie a sa:

„O să-mi iubesc copiii atât de mult! Îmi doresc să am cel puţin doi copii şi vreau să le ofer ceea ce eu nu am avut. Nu vreau nici să-i răsfăţ prea mult… vreau să fie nişte copii educaţi, să fie exemple de copii, să vadă prin ce a trecut tatăl lor şi vreau să le arăt că viaţa asta este aşa cum ţi-o faci tu. Şi pe soţia mea o să o respect. Eu port un respect deosebit faţă de femeie. Visez la o familie frumoasă”, mai spune Rafaelo.

Cel mai mult şi cel mai mult însă, tânărul recunoaşte că şi-ar fi dorit o mamă care să-l iubească.