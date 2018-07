Promovabilitate slabă la Bac

Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat din acest an a fost destul de slabă, față de anii anterior. Rezultatele obținute la Satu Mare sunt mult sub cele de anul trecut și sub cele obținute la nivel național.

Rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, s-au afișat la centrele de examen și sunt postate pe pagina web . La nivelul județului Satu Mare, din totalul de 1946 candidați înscriși, au fost prezenți 1821, din care sunt declarați reușiți 1203, în pondere de 66,06%. Rata de promovare (înainte de contestații) înregistrată de candidații din promoția curentă este de 70,57%. Pentru candidații din promoții anterioare promovabilitatea este de 17,95%.

Iris Ioana Roatiș de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare a obținut media 10. Ea a fost felicitată chiar de primarul Kereskenyi Gabor. ”Doresc să o felicit pe eleva Iris Roatiș de la Colegiul Național “Mihai Eminescu”, singura din județ care a luat 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Iris Roatiș are în palmares premii de la opt olimpiade naționale și a fost laureata mai multor competiții naționale și internaționale de dans sportiv. Felicitări și mult succes și pe viitor!”, spune primarul.

Comparativ cu anul trecut, procentul de promovabilitate în 2018 a fost cu șapte procente mai mic. Raportat la nivel național, rezultatele de la Satu Mare sunt cu un procent și jumătate mai mici.

Eventualele contestații au putut fi despue până ieri, 4 iulie, între orele 12.00-16.00. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate în data de 9 iulie 2018.

Florin Dura