Sătmăreanca Ioana Bran, în mijlocul copiilor sinistrați în tabăra din județul Bacău

Aflată la Cluj, unde a asistat la finalele pe echipe ale Campionatelor Europene de tenis de masă, și unde România a câștigat până acum 3 medalii, dintre care una de aur, deputatul Ioana Bran a aflat veștile îngrijorătoare din județul Bacău, unde tabăra MTS de la Valea Budului, în care se află aproximativ 90 de copii de la tabăra națională de artă și tabăra socială, a fost afectată de viituri și de inundațiile puternice din zonă. Astfel, ministrul tineretului și sportului a decis să părăsească întrecerile și să se îndrepte de urgență spre zona afectată pentru a evalua gravitatea situației și a identifica împreună cu autoritățile locale ce măsuri trebuie luate.

Ajunsă vineri la fața locului, deputatul Ioana Bran a fost întâmpinată de copiii din tabără, care, deloc speriați de pericolul prin care trecuseră, au ținut să improvizeze un scurt program artistic și să-și arate calitățile. Împreună cu subprefectul de Bacău, directorul DJST Bacău, autorități locale și cu directorul taberei, ministrul a vizitat tabăra și albia pârâului Valea Budului din apropiere, care a cedat din cauza viiturii și care din fericire nu a făcut decât pagube materiale, fără ca nici un copil să fie pus în pericol.

Autoritățile locale, prefectura, ISU, jandarmeria și conducerea DJST luaseră deja toate măsurile de siguranță pentru izolarea daunelor, a fost degajat drumul, iar în clipa de față singurul inconvenient major este doar umiditatea foarte mare generată de solul încă îmbibat cu apă.

”Îmi pare rău că a trebuit să plec de urgență de la competiția atât de frumoasă de la Cluj, dar situația copiilor din tabăra de aici, afectată de inundații solicita intervenții rapide și am vrut să văd cu ochii mei ce se poate face. Subprefectul ne-a spus că din 2005 nu a mai fost un asemenea debit de apă în zonă. I-am cunoscut aici pe copii, nu erau speriați, i-am întrebat dacă vor să se mute la altă tabără din apropiere unde deja DJST le pregătise locuri, dar au spus că preferă să rămână aici, că se simt foarte bine și că vor să-și continue aici activitățile de creație și de artă. Dovadă și seara frumoasă pe care apoi am petrecut-o în mijlocul lor, i-am văzut cântând și dansând și simțindu-se foarte bine.

Aș dori să felicit directorul DJST și autoritățile pentru modul cum au gestionat situația de criză și au colaborat și le mulțumesc pentru eforturile depuse și sprijinul acordat. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea DJST, am identificat soluții ca să remediem unde este nevoie, pentru ca tabăra să arate mai bine. Se află într-o zonă pitorească superbă, în mijlocul naturii și ar fi păcat să nu fie adusă la un potențial maxim. A doua zi dimineață m-am bucurat să văd că, datorită apariției soarelui, umiditatea a început să scadă și atmosfera din tabără era mult mai plăcută”, a spus ministrul Ioana Bran.