Sătmărencele pot naşte cu încredere la Satu Mare. Maternitatea din Satu Mare, modernizată

Județul Satu Mare a obținut finanțare pentru 4 proiecte depuse prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI HUSKROUA (Ungaria-Slovacia-România-Ucraina). Finanțarea a fost aprobată în cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare care a avut loc în Baia Mare în perioada 12-13 iulie 2018.

Dotarea a patru secții din spital

Un prim proiect care a obținut finanțare este în domeniul sănătății. Promotorul proiectului „Intensive care for future” este Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, având partener Spitalul Regional pentru Copii din Mukachevo, regiunea Transcarpatia, Ucraina.

În cadrul proiectului se prevede dotarea Secției Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare (SJUSM) cu incubatoare, aparate pentru ventilație mecanică, mese radiante, inclusiv cu modul reanimare, ecograf şi altele; a Secției Anestezie şi Terapie Intensivă cu aparate pentru ventilație mecanică de înaltă performanță inclusiv cu modul pediatrie, monitoare dotate cu transductor şi injectomate şi altele; respectiv EKG portabil, defibrilator, ecograf portabil şi monitor în locația Tășnad a SJUSM.

Bugetul total aferent proiectului este de 1.100.000 de euro. Spitalul sătmărean are definit un buget de 550.000 de euro, din care 522.500 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă şi 27.500 de euro – contribuție proprie.

Modernizarea infrastructurii de transport la graniță

Cel de-al doilea proiect finanțat „MOBI – Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian Region”, va fi implementat în cadrul unui parteneriat format din Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg, în calitate de lider de proiect, UAT Judeţul Satu Mare, Consiliul Județean Maramureș, Administrația Regiunii Kosice din Slovacia, Direcția de Drumuri a Regiunii Transcarpatia și Asociatia IARDI din Ucraina, în calitate de parteneri de proiect.

Prin acest proiect se are în vedere o dezvoltare eficientă a transportului și infrastructurii de graniță precum și îmbunătățirea serviciilor pentru populație și companii de transport în regiunile de graniță din Ungaria, Slovacia, România și Ucraina. Valoarea totală a proiectului este de 1.110.800 de euro. Județul Satu Mare va beneficia de 82.870 de euro, contribuția proprie fiind de 4.143 de euro, reprezentând 5% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului.

Al treilea proiect care a obținut finanțare va fi implementat în cadrul unui parteneriat format din Comuna Tarna Mare în calitate de lider de proiect, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Satu Mare și Comuna Hija -Ucraina, în calitate de parteneri de proiect.

Principalul obiectiv al proiectului “Development and modernization of the access infrastructure to the Romanian-Ukrainian border crossing point from Tarna Mare – Hyzha”, îl reprezintă modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Tarna Mare-Hija prin reabilitarea a 1,696 km de drum în comuna Tarna Mare și 1,163 km de drum în comuna Hija.

Valoarea totală a proiectului este de 1.071.738 de euro. Bugetul ce revine comunei Tarna Mare este de 896.622 de euro, contribuția proprie fiind de 44.831 de euro. Valoarea proiectului ce revine UAT Județul Satu Mare, în calitate de partener al proiectului, este de 23.967 de euro, contribuția proprie fiind de 1.198 de euro, adică 5% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului, aferent Județului Satu Mare.

Fonduri pentru Muzeul Județean

Și Muzeul Județean Satu Mare va beneficia de finanțare prin intermediul programului ENPI HUSKROUA. Proiectul “Culture-conect. Mobilitate culturală în zona de graniță” vizează cercetarea și promovarea comună a patrimoniului și conservarea peisajului rural din județul Satu Mare, județul Presov (Slovacia) și regiunea Transcarpatia (Ucraina).

În cadrul proiectului se vor desfășura în principal activități de cercetare de teren și arhivă, refacerea depozitului special pentru fotografie și clișee, realizarea de publicații culturale, expoziții, workshopuri, conferințe, prin care se vor promova obiective istorice și culturale.

Valoarea totală a proiectului este de 565.080 de euro. Satu Mare va beneficia de 250.000 de euro, iar contribuția proprie a Muzeului Județean este în valoare de 12.500 de euro, reprezentând 5% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului, aferent județului Satu Mare.