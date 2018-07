Un MARE BRAVO! StreetMusic Festival sau… Sătmarul se poate distra și fără kitch și mici!

Da, ăsta e adevărul după trei zile de muzică bună și mâncare altfel oferite la StreetMusic Festival.

Evenimentul a crescut în câțiva ani ca Pipăruș Petru din poveste. De unde la primele ediții la scene au venit doar ”cunoscătorii” și ”curioșii” iar artiștii au fost și ei parcă mai timizi în exprimare anul acesta festivalul parcă a explodat.

Mii de sătmăreni au ales să colinde străzile din centrul orașului și să caute artistul preferat.

Multă culoare, voie bună, sunet de calitate, mâncare atractivă și cu gusturi noi…într-un cuvânt, civilizat. Cam așa am descrie ceea ce s-a întâmplat vineri, sâmbătă și duminică în oraș.

Semn că nu e nevoie de artiști de renume plătiți cu onorarii babane ca să aduni lumea la scene. Și nici de kitch și mici ca să simți că trăiești.

Fiecare scenă a avut povestea ei. Cea plutitoare ne-a amintit că Someșul oate fi și altceva…Nu doar apa aia peste care trecem înjurând când stăm la coadă la Burdea. Am redescoperit statuia lui Vasile Lucaciu iar Groapa lui Gyuszi a fost mai neîncăpătoare ca niciodată…Ca și pietonala ce duce spre Palat!

La fel și cei 27 de artiști care ne-au lăsat parcă o parte din sufletul lor aici în Sătmar. Artiști simpli, cu talent, cu har, oameni dosebiți care au prins atât la pici cât și la bunici… Și care în speranța că vor pune mâna pe premiul cel mare de 4000 de euro su s-au sfiit să ceară după fiecare reprezentație un mic ajutor..De 10, 20 lei…De 30 deja luai un CD cu muzica lor!

Interesante și poveștile lor…E drept că am fi vrut să-i prindem pe toți în acțiune …să-i vedem performând…

Pete the Temp and Jam , englezul care a făcut schimbat 3 avioane și a făcut 14 ore de la București la Satu Mare ca să ajungă la noi, Bubble Man, un francez simpatic , Adi Stănescu, omul de la Vocea României, trupe sătmărene, Kelet Brass Band din Ungaria, Masawa Duo, Omul cu Pianul pe roti…am zice un mare MULȚUMESC tuturor!

Parcă nici nu mai contează cine a luat premiul cel mare…E clar Satu Mare a câștigat un eveniment de care poate fi mândru…Iar imaginile surprinse vorbesc de la sine…Revenim mâine cu lista câștigătorilor!

PS Simpatică a fost reprezentația lui Pete Temp &Jam de sâmbătă seara. Acesta a avut în Bence, un prichindel de 2-3 ani ( foto) cel mai mare admirator. Puștiu a fost extraordinar iar englezu a și glumit…”vreau să-l iau acasă”.

PS 1. Ca o completare a festivalului parcă, vineri seara la o terasă de lângă Turnul Pompierilor făcea show percuționistu nostru…CSABCSI! Minunat și el, în afara concursului. Replica lui genială…” Ăsta da, Festigyal!”