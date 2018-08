Ministrul Tineretului, sătmăreanca Ioana Bran, a propus transferul către administrația locală

La începutul lunii august, s-a aprobat în ședință de Guvern Memorandumul cu tema “Analiza de impact asupra transferului de competențe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului și sportului”. Prin acest memorandum s-a propus descentralizarea competențelor Ministerului Tineretului și Sportului, direcțiilor județene pentru Sport și Tineret, precum și ale cluburilor sportive și ale Caselor de Cultura ale Studenților, împreună cu resursele necesare acestora. Sunt și câteva excepții, dar acestea nu vizează județul Satu Mare. În urma procesului de descentralizare a competențelor, unitățile administrativ-teritoriale vor prelua aceste entități, cu toate resursele necesare exercitării, respectiv resursa umană, financiară şi patrimonială.Aceasta este viziunea de descentralizare, fără valoare juridică, Legea sectorială urmând să reglementeze modul în care această viziune va fi implementată. Ca să se înțeleagă clar: viziunea va fi transpusă într-un proiect de lege care va intra în dezbaterea Parlamentului. La nivelul județului Satu Mare, sub această incidență vor intra pe lângă Hotelul Sport și taberele, dar și Direcția Județeană pentru Sport și Clubul Sportiv cu toate ramurile sportive aferente.

Pe de altă parte, în contextul viitoarei descentralizări, ministrul Ioana Bran a decis ca, acolo unde este posibil, să facă demersuri pentru a ceda mai repede unele baze sportive administrațiilor locale.

Sătmăreanca Ioana Bran,a detaliat pentru Gazeta de Nord Vest despre trecerea Hotelului Sport în administrarea Primăriei și cine a avut inițiativa : ”Vor fi descentralizate toate bazele sportive și de tineret” in județul SM.În primul rând, trecerea Hotelului Sport la Primăria Satu Mare este una dintre prioritățile pe care le-am anunțat la începutul mandatului și nu vorbim aici doar despre această clădire rămasă în paragină ci despre viziunea și proiectul Guvernului de descentralizare în domeniul tineretului și sportului, parte a programului de guvernare al PSD.În contextul descentralizării, în mai multe cazuri din țară, am hotărât să cedăm înainte aceste clădiri. Este și cazul fostului Hotel Sport din Satu Mare. În acest sens, am trimis în urmă cu circa o lună o adresă Primăriei Satu Mare prin care solicitam să adopte o hotărâre de Consiliu Local pentru a vedea că există un interes clar pentru preluarea clădirii, apoi e nevoie de un aviz de legalitate al Instituției Prefectului Satu Mare, dar și o de adeverință care să ateste că imobilul este grevat de sarcini. Acesta este primul pas birocratic, după care urmează alți pași până când proiectul de hătorâre va intra pe masa Guvernului. Vreau să se înțeleagă că este un proces complex, care nu se poate întâmpla peste noapte”, a precizat ministrul Ioana Bran.

În ceea ce privește înființarea unui Centru de excelență pentru Scrimă în clădirea ”Hotel Sport”, ministrul Ioana Bran afirmă că acest lucru cade în competența Federației Romane de Scrimă și a Comitetului Olimpic Sportiv Român, nicidecum a Primăriei Satu Mare.

”După ce se va finaliza procedura de trecere a clădirii, inițiativa pentru înființarea unui Centru de excelență pentru Scrimă trebuie să aparțină Federației Române de Scrimă, iar autorizarea efectivă este dată de Comitetul Olimpic Sportiv Român. Personal, încurajez dezvoltarea cât mai multor centre de excelență și ar fi un lucru benefic ca municipiul Satu Mare să aibă un astfel de centru”, a punctat ministrul Tineretului și Sportului.

În sedinta de joi, 30 august, consilierii vor lua in discutie si proiectul de hotarare cu privire la preluarea Hotelului „Sport” in administrarea Primarie Satu Mare.

Primarul Kereskenyi Gabor a și dat o declarație în acest sens:

„Am introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 august un proiect de hotărâre privind preluarea de la Ministerul Tineretului și Sportului a Hotelului Sport. După foarte multe demersuri, MTS și-a dat acordul pentru a ne transfera imobilul, care se află într-o stare avansată de degradare. Vrem să redăm hotelul sportivilor, mai ales că avem și acordul FR Scrimă pentru a înființa la Satu Mare un Centru de Excelență pentru Scrimă”, spune primarul Kereskenyi Gabor.