Nunta, cu organizator sau fără organizator

Organizarea unei nunți în viziunea Mega Events înseamnă ca tu să lași grijile la o parte, iar noi să ne ocupam de nuntă în cele mai mici detalii. Pentru aceasta, noi oferim două pachete de servicii, și anume: primul pachet include organizarea întregului eveniment de la A la Z, cu contractarea tuturor serviciilor și cu sfaturi utile pentru alegerea celor mai bune servicii în funcție de bugetul alocat. Al doilea pachet include prezența noastră în ziua nunții, unde suntem atenți la fiecare detaliu, astfel ca evenimentul să fie unul reușit și mirii/ părinții/ nașii să uite de griji.

Totul începe cu o întâlnire unde mirii își spun dorințele, iar apoi totul prinde contur

“În primul rând are loc o întâlnire în care se discută întreaga viziune a nunții, se stabilește bugetul pentru fiecare serviciu în parte. Pe urmă mirii își organizează nunta de acasă, sau de unde doresc ei, deoarece mare parte a comunicărilor și ofertelor se face electronic, fără a mai fi nevoie de întâlniri face to face. Fiecare cuplu are o altă vizune asupra nunții și tocmai de aceea noi îi ajutăm să își transforme visele în realitate. Nu există neapărat o viziune generală, fiecare dorindu-și un anumit tip de eveniment, cu anumite caracteristici. Unii merg pe nunta tradițională, cu respectarea tuturor tradițiilor, alții își doresc un eveniment modern sau alții îmbină tradiționalul cu modernul”, a declarat, pentru GNV, Borodei Raluca, din echipa Mega Events.

Unii miri vin cu lecția făcută de acasă!

“Părerea mirilor contează cel mai mult pentru noi, așadar ultimul cuvânt îl vor avea ei, iar noi îi vom sprijini ca evenimentul să fie unul memorabil. Cu toate acestea noi venim cu propuneri bine fundamentate, pe care de cele mai multe ori mirii le agreează”, a mai adăugat reprezentantul agenției.

În Satu Mare se apelează la organizatorii de nunţi din ce în ce mai mult. Costurile nu sunt mari iar stresul dispare total. Mirii economisesc foarte mult timp, nu au bătaie de cap cu căutarea celor mai bune servicii pentru nunta lor și pot să se bucure cu adevărat de evenimentul lor. Ba mai mult lucrează cu persoane care au organizat multe nunţi și ştiu foarte bine ce să le ofere sau cum să organizeze evenimentul, astfel încat să fie unul reușit.



“Se simte faptul că Satu Mare este un oraș mic si nu este așa de bine dezvoltat din acest punct de vedere. Cu toate acestea, destul de mulți tineri apelează la noi și își lasă organizarea nunții pe mâna noastră. Cei mai mulți sunt plecați în străinătate și nu își permit să umble după fiecare serviciu în parte, așa că preferă să le găsească pe toate într-un singur loc. Mulți dintre ei vin acasă doar în săptămâna nunții, dar sunt liniștiți că totul este organizat în cel mai mic detaliu. Având în vedere că mirii nu mai au de umblat deloc pentru organizarea nunții, economisesc foarte mult timp și energie, considerăm că aceste servicii nu sunt deloc scumpe. Liniștea din ziua nunții este mult mai importanta și marea noastră mulțumire este atunci când mirii spun “așa aș mai face încă o nuntă”, a mai spus organizatorul.

Toate nunțile sunt speciale, însă unele sunt de-a dreptul memorabile

“Fiecare nuntă este specială în felul ei și pentru fiecare în parte punem la fel de mult suflet. O nuntă memorabilă a fost cea la care dimineață mirele împreună cu nașii au făcut baie în piscină. La fel, o nuntă interesantă a fost cea cu foarte mulți invitați străini, maghiari, englezi, spanioli, italieni, unde mirii se temeau că nu va ieși bine, dar a ieșit o petrecere pe cinste”, a povestit reprezentantul Mega Events, agenție care se ocupă de organizarea oricărui tip de eveniment.

Raluca Jofi