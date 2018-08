PREMIERĂ! Sistemul ”Big Brother”, implementat în autobuzele sătmărene. În ce constă acesta

Primăria municipiului Satu Mare are în vedere implementarea unui sistem”Big Brother” atât pe autibuzele sătmărene cât și în stații. În acest sens, în cadrul ședinței ”de îndată” de astăzi, va fi supus dezbaterii consilierilor locali proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate: ”Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare”.

Obiectivul specific constă în realizarea unui sistem de management al traficului şi de supraveghere video care să reprezinte o soluție în ce privește rezolvarea nevoilor de mobilitate a populației de toate vârstele din municipiul Satu Mare, un sistem de transport eficient și durabil, accesibil și economic care va contribui pozitiv la dezvoltarea orașului și la creșterea calității vieții locuitorilor, îmbunătățirea siguranței și securității transportului.

În prezent nu există un sistem de management al traficului.

Necesitatea realizării acestui studiu este datorată și faptului că Primăria municipiului Satu Mare dorește promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon în municipiu, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile, prin investiții bazate pe Planul de mobilitate urbană durabilă a municipiului Satu Mare, care au impact semnificativ la creșterea calității vieții cetățenilor.

Acest studiu de oportunitate propune crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

– unităţi de monitorizare montate pe autobuse OBU – 52 buc

– panouri de informare in autobuse – 104 buc

– panouri de informare in staţii – 30 buc

– validator de bilete – 52 buc

– echipament pentru controlul validarii cardurilor de călătorie – 12 buc

– camere de supraveghere montate in autobuse – 52 buc

– camere de supraveghere montate in staţii – 30 buc

– software monitorizare video – 1 buc

– software planificare şi decontare– 1 buc

– software monitorizare transport şi informare călători– 1 buc

– software de e-ticketing– 1 buc

– unităţi de incărcare carduri pentru case de vândut bilete – 6 buc

– automate de încărcare carduri – 4 buc