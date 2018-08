SYMPHONIC JAZZ IN TRANSYLVANIA. Elena Mîndru și Orchestra Română de Tineret celebrează Centenarul României la Negrești-Oaș

Elena Mîndru & Orchestra Română de Tineret celebrează Centenarul României cu un concert inedit de jazz simfonic în Negrești-Oaș, sâmbătă 8.9.2018, de la orele 19.00, la Sala Dallas. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș și Casa Orășenească de Cultură, fiind ultimul din seria evenimentelor Zestrea Oașului care a debutat la 1 august 2018.

În anul Centenarului României, în perioada 6-9 septembrie 2018, solista de jazz Elena Mîndru (România-Finlanda) revine în România cu cel mai important turneu al carierei sale. Alături de Orchestra Română de Tineret, dirijată de către Cosette Justo Valdés (Cuba/Germania) și soliștii Tuomas J. Turunen – pian (Finlanda), Michael Acker – contrabas (România), Borislav Petrov – tobe (Bulgaria) și Dan Variu – fluier tradițional (România), solista va concerta în patru orașe din Transilvania unde nu există orchestre simfonice: Sighișoara, Zalău, NegreștiOaș și Toplița.

Astfel, publicul din Negrești-Oaș și din împrejurimi va putea face cunoștință cu un concert unic și extraordinar, în care muzica jazz este îmbinată cu muzica clasică, cu influențe folclorice românești. Localnicii negreșteni, elevi, studenți, muzicieni sunt invitați ă se bucure de un spațiu cultural deosebit cu ocazia acestui eveniment.

Symphonic meets Jazz reprezintă un concept unic organizat în Romania și urmărește susținerea tinerilor compozitori și a noilor lucrări simfonice scrise de aceștia, dialogul între genurile muzicale și mobilitatea muzicienilor participanți. Acest model nou de concert și gen muzical în România invită publicul larg, în special pe cel tânăr să facă cunoștință cu muzica simfonică și muzica jazz, cu muzica live, cu cultura și valorile muzicale naționale și internaționale.

Prin intermediul turneului Symphonic Jazz in Transylvania din toamna acestui an, organizatorii urmăresc realizarea unui eveniment de calitate superioară, în orașe care nu dispun la ora actuală de filarmonică proprie și în care accesul la acest tip de eveniment este redus. Prezența unor muzicieni internaționali în cadrul combo-ului de jazz precum și a dirijoarei de proveniență cubaneză dă acestui turneu o notă de originalitate și crează un mediu adecvat schimbului intercultural.

Orchestra Română de Tineret – apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume – a fost creată de violoncelistul și profesorul Marin Cazacu și reunește cei mai buni tineri muzicieni din România. Unică pe plan național din punct de vedere al calității performanței, Orchestra Română de Tineret a fost aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional ”George Enescu”, și pe scene internaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul Mahler de la Toblach – Italia, ”March Music Day” de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Ravello, Konzerthaus Berlin și Filarmonica din Berlin.

Din noiembrie 2011, ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului EXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa.

Considerat un proiect artistic ajuns la maturitate, Orchestra Română de Tineret își continuă călătoria în lumea muzicii de calitate și a recunoașterii internaționale, fiind un ansamblu educat în spirit profesionist și într-un mediu artistic excepțional.

Elena Mîndru reprezintă cu onoare pe scene internaționale generația română de tineri muzicieni de jazz. Plecată de pe băncile Academiei de Muzică din Cluj, actualmente doctorandă în cadrul Departamentului de Jazz al Sibelius Academy din Helsinki, Elena a câștigat numeroase premii la festivaluri de jazz din Europa și semnează până în prezent vocea celor 3 albume lansate (Romanian Christmas Stories în 2012, Evening in Romania în 2014, Quartphonic în 2016).

În 2014, solista a inițiat și organizat primul proiect de jazz simfonic cu solist vocal din România. Primul concert a avut loc în februarie 2014 alături de Orchestra Filarmonicii de Stat ”Transilvania” din Cluj-Napoca, sub bagheta maestrului Sabin Păuța. A continuat șirul concertelor de jazz simfonic în iunie 2015 la Cluj-Napoca alături de dirijorul Tiberiu Soare și în septembrie 2015 la Târgu Mureș, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, dirijată tot de Sabin Păuța. În noiembrie 2016, proiectul de jazz simfonic al cântăreței a ajuns la Arad și Timișoara alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Arad, iar în aprilie 2017 la București alături de Orchestra de Cameră Radio, sub bagheta dirijoarei Mihaela Cesa-Goje. În iulie-august 2017, cântăreața a debutat pe scena germană cu doua concerte de jazz simfonic, organizate de Kultur Tandem Internatinonal e.V. cu susținerea Institutului Cultural Român din Berlin. Aceste concerte au fost în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Heidelberg, sub bagheta dirijoarei cubaneze Cosette Justo-Valdés, în cadrul festivalului Heidelberger Schlossfestspiele.

www.elenamindru.com

Cosette Justo Valdes, născută în San German, Holguin, Cuba, a studiat pianul și teoria muzicii. La vârsta de 18 ani se decide pentru studiul de orchestrație și dirijjează la Instituto Superior de Arte din Havana, cu profesorul Jorge López Marín. În perioada studiului a dirijat atât piese ale compozitorilor consacrați din Cuba, ca de exemplu Roberto Valera si Jorge López Marín, cât și ale compozitorilor tineri.

Din 2010 este dirijoare a orchestrei Orquesta Sinfónica de Oriente, în Santiago de Cuba. Printre proiectele dirijoarei cubaneze se numără proiecte de muzică de cameră, producții de operă, colaborări cu alte orchestre și proiecte de muzică populară.

Din 2012 este stabilită in Germania, la Heidelberg. Până în prezent a dirijat Orchestrele Simfonice din Konstanz, Baden Baden, Stuttgart, Heidelberg, Plovdiv, Orchestra de Cameră a land-ului Baden Württemberg din Heilbron și Orchestra de Cameră din Mannheim.

Tuomas Juhani Turunen este pianist și compozitor finlandez, rezident în Helsinki. Muzicianul și-a început studiile la renumita instituție Sibelius Academy, departamentul de jazz, în 2005 și a absolvit în 2013. Printre profesorii care l-au îndrumat au fost artiști precum Jarmo Savolainen, Jukkis Uotila, Jim Beard și Seppo Kantonen. În ultimii ani din cariera sa, Tuomas J. Turunen activează ca pianist în diverse formații, de la formule de duo până la big band-uri care au susținut concerte atât în Finlanda, cât și în Europa. De asemenea, pianistul a compus și orchestrat lucrări pentru big band sau ansambluri camerale de jazz (combo). Printre cele mai active proiecte ale sale sunt Tribute to Ella, Elena & The Rom Ensemble, Nina Mya, The Fifth Avenue și The Finnish Airforce Big Band.

www.tuomasjuhaniturunen.com

Michael Acker este considerat unul dintre basiștii de referință ai României. Originar din Brașov, a fost elev la Liceul Teoretic Johannes Honterus, iar în paralel și-a însușit bazele teoriei muzicale și plăcerea de a cânta ca membru al ansamblului vocal instrumental “Canzonetta” condus de Ingeborg Acker. Ulterior a urmat cursurile secției de Jazz ale Universității Naționale de Muzică București sub îndrumarea lui Mircea Tiberian și a avut ocazia să colaboreze cu un număr mare de muzicieni consacrați, atât din România cât și din afara țării.

Borislav (Bobby) Petrov este tobar și compozitor, născut in Sofia, Bulgaria. El ș-a început cariera profesională la vârsta de 19 ani ca și membru al trupei de pop/rock – Slang, iar mai târziu al quartetului de muzică folk fusion foarte apreciat la nivel național – Brainstrom. Borislav Petrov a absolvit studiile de muzică în Olanda, la Prince Claus Conservatorium în Groningen și la Conservatory of Amsterdam, unde a urmat cursurile toboșarilor americani și olandezi Ralph Peterson, Owen Hart, Steve Altenberg, Joost Van Schaik, Martijn Vink and Lucas Van Merwijk.

În lucrarea sa de masterat, “Long And Short Beats: The Mystery of Bulgarian Rhythms”, despre ritmurile folclorice și stilurile bulgare de cântat la tobe se concentrează atât pe cercetarea metricii neregulate și dezvoltarea stilului tipic pentru muzica populară bulgară, cât și pe expandarea ritmurilor bulgare și integrarea acestora în alte stiluri de muzică. Articolul editat de Borislav Petrov pe aceasta temă a fost publicat în renumita publicație Dutch Journal Of Music Theory (2012).

Printre proiectele cele mai cunoscute în care este implicat Borislav se numără urmatoarele: Tin Men & The Telephone (trio de pian, contrabas și tobe) – un proiect interactiv – multimedia – nominalizat pentru premile British Jazz FM, categoria “Digital Initiative” (2016). Cu acesta a participat în cadrul diferitelor programe cu scop educatativ din Olanda și Germania. Jazzanitza – proiect propriu de compoziție – în care combină stilul de jazz cu folclorul bulgar. Printre colaboratorii săi se numară muzicienii bulgari consacrați Vladimir Karparov, Dimitar Liolev si Ludmil Krumov.

Borislav este inițiator, producător și organizator al Jazztory – concerte educative de prezentare a biografiilor legendarilor muzicieni din istoria jazz-ului american.

www.borislavpetrov.com

Dan Variu s-a născut în 1983, în Satu-Mare. Încă de mic a studiat muzica în cadrul Școlii de Arte „Aurel Popp” din oraș unde a practicat pianul, chitara clasică, ansamblul coral și neoficial chiar flaut, trompetă și percuție. Mai târziu a devenit student de compoziție în cadrul Academiei deMuzică „Gheorghe Dima” mai întâi la clasa Hans Peter Türk, apoi masteratul cu Cornel Țăranu și în cele din urmă, doctoratul sub îndrumarea lui Cristian Misievici.

Teza sa de doctorat propune o nouă viziune asupra stilului muzical, și anume „stilul ca parametru”. Sintetizând într-o frază idea tezei, aceasta discută conceptual stilul, apoi propune o metodă de a alătura stiluri contrastante într-un mod structurat/organizat, concluzionând cu punerea ideilor în practică atât în creația proprie cât și în cea universală. De fapt, întreaga sa creație se bazează pe idea „stilului ca parametru” iar doctoratul a fost doar un pas firesc în direcția cercetării. A combinat folclorul românesc cu jazzul în lucrarea The Funky Goat (interpretat de către Filarmonica de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca, Orchestra Filarmonicii din Heidelberg și în variantă camerală de către Elena MîndruQuintet), folclorul cu jazzul și barocul în Noi umblăm să colindăm… (interpretat de mai multe ori de către corul Filarmonicii „Transilvania” și grupul de muzică tradițională „Icoane”), folclorul oșenesc cu folclor turc-otoman și muzica contemporană în La bulciugu mirelui, meditație asupra unei balade populare din Țara Oașului (interpretată cu mai multe ocazii de către Filarmonica „Transilvania” și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” Chișinău) și alte proiecte inedite de acest fel.

ORGANIZATOR ȘI PARTENERI:

Concertul din Negrești-Oaș este realizat cu sprijinul și în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș și Casa Orășenească de Cultură din Negrești-Oaș.

Concertele din cadrul turneului Symphonic Jazz in Transylvania / Jazz Simfonic în Transilvania sunt organizate de către Asociația Culturală Elena Mîndru (acronim ACEM).

Proiectul este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Parteneri:

Centrul Național de Artă Tinerimea Română, EM Records, Kultur Tandem

Parteneri media:

Radio Cluj, TVR Cluj

CALENDARUL CONCERTELOR DIN CADRUL TURNEULUI:

6.9.2018 – Sighișoara, Sala de Concerte Mihai Eminescu

7.9.2018 – Zalău, Casa de Cultură a Sindicatelor

8.9.2018 – Negrești Oaș, Sala Dallas

9.9.2018 – Toplița, Casa de Cultură Toplița

AUDIO LIVE:

concert din 26.4.2017, Orchestra de Cameră Radio, București

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjJ-cQSJrLS1oUJ9y1tVMYMycS6z0RpOn

VIDEO:

rezumat concert din 7.2.2014, Filarmonica de Stat Transilvania, Cluj-Napoca

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nKyEjt_UfAM

concert din 24.9.2015, Filarmonica de Stat Târgu Mureș

https://www.youtube.com/watch?v=Tb_CECz9LOc&list=PLjJ-cQSJrLS3JxZm0t7yfOqpkb9rZ3SdX

WEB:

www.elenamindru.com/ro/symphonic-meets-jazz-2/

FACEBOOK:

– eveniment concert Negrești-Oaș:

https://www.facebook.com/events/918698131648004/

– eveniment turneu:

https://www.facebook.com/events/515258248927659/

CONTACT PRESĂ ȘI INTERVIURI:

Cristina Nan

Coordonator proiecte Asociația Culturală “Elena Mîndru”

Președinte KulturtTandem International e.V.

Telefon: 0743 774 696 sau +49 1515 460 2429

E-mail: asociatiaculturalaelenamindru@gmail.com