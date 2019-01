ÎN EXCLUSIVITATE! Foto – Video reportaj – Un festival de marcă ”In Memoriam Francisc Hubic”

Avem la telefon o distinsă invitată, consilier educativ în cadrul Eparhiei Greco – Catolice de Oradea, doamna Rodica Indig pe care o salutăm … bună ziua și bine ați venit în cadrul ediției noastre … " Lăudat să fie Isus! Bună ziua dumneavoastră și tuturor cititorilor care sunt alături de noi în acest moment".

Un festival de marcă în memoria compozitorului Francisc Hubic

Stimată doamnă … la sfârșitul anului 2018 ne-ați trimis un comunicat la redacție prin care ați anunțat că Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea a organizat în perioada 1-3 noiembrie 2018 cea de a IX-a ediție a Festivalului de muzică corală religioasă ”Francisc Hubic”, numele patronului spiritual al festivalului dar și elementele organizatorice, printre care programul, corurile participante și nu în ultimul rând invitata de marcă, ne-au convins că subiectul merită atenția cuvenită.

”Da într-adevăr, ediția din Anul Centenar și-a propus să evidențieze contribuția compozitorului Francisc Hubic la creația corală românească, corurile invitate având în program un repertoriu de 3 piese corale: una din creația lui Francisc Hubic și două din creația corală religioasă românească. Astfel, la realizarea evenimentului și-au dat concursul: Corul Catedralei Greco-Catolice ”Sfântul Nicolae”- dirijat de Nicoleta Emilia Țâmpu; Corul ”Voces” și Corul Facultății de Muzică, coruri dirijate de Carmen Rus; Corul Schola Cantorum – dirijat de Radu Mureșan, toate din Oradea, dar și Corul ”Angeli” din Cluj Napoca – dirijor Angela David și Corul ”Eutherpe din Arad – dirijor Cristina Cameniță; ca o premieră, în cadrul acestor activități, fiind organizat un master – class susținut de doamna Anna Ungureanu, dirijorul Corului Național de Cameră ”Madriga – Marin Constantin”, master – class la care au participat dirijori, coriști și profesori de muzică.

Zile de înălțare sufletească și har

Într-adevăr ne-ați prezentat o paletă impresionantă de invitați … dar haideți să deschidem un ”jurnal de bord” al evenimentului și să pornim cu …”da, să pornim la drum … începând din prima zi, în care am ascultat o orchestră impresionantă. Minunea s-a petrecut în sala ”Enescu – Bartók a ”Filarmonicii de Stat” din Oradea, unde sub bagheta dirijorilor Matei Pop și Lászlóffy Zsolt, orchestra a interpretat ”Requiemul” de W.A.Mozart; ”Serenada în mi minor pentru orchestră de coarde” op. 20 de E. Elgar; Fantezia pe ”Il giuramento” pentru corn, trompetă și orchestră de S. Mercadante; pentru ca-n următoarea zi, în 2 noiembrie să ne unim în rugăciunea Vecerniei, în Sanctuarul Eparhial ”Maica Domnului”, rugăciunea fiind înălțată la cer prin participarea muzicală a corurilor ”Angeli” din Cluj Napoca și ”Schola Cantorum” a Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea, dar și cu ajutorul părintelui Răzvan Vasile.”

Master – class în premieră națională

”Ziua a treia ne-a reunit la Liceul Greco – Catolic ‘Iuliu Maniu” din Oradea într-o întâlnire în care coriști, dirijori și profesori de muzică, am avut șansa să participăm la un master-class susținut de doamna Anna Ungureanu, dirijorul Corului Național de Cameră ”Madrigal – Marin Constantin” în cadrul programului național de integrare socială prin muzică, ”Cantus Mundi”, tehnicile dirijorale și de interpretare, fiind puse în practică prin interpretarea ”Suitei din Bihor” de Francisc Hubic.”



Un master-class susținut de o astfel de personalitate a muzicii corale românești și internaționale și într-un program de care suntem siguri că a fost extrem de interesant, sună mai mult decât apetisant pentru orice iubitor de muzică, cu bună credință și cu o formație muzicală elementară. ”Da așa este … am fost extrem de fericiți în acele momente în care am avut șansa să fim alături de o astfel de personalitate”.

Un CV apreciat la nivel mondial

Avem onoarea dragi cititori să spicuim câteva date din impresionantul CV al invitatei de marcă a Festivalului de Muzică Corală ”Francisc Hubic” ediția a IX-a, o mare personalitate muzicală, pe care orice producător și organizator de festivaluri din lume și-ar dori-o alături. Dirijor principal al Corului Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” și Director Artistic al Programului Național ”Cantus Mundi” doamna Anna Ungureanu, Doctor în Muzică este Specializată în arta dirijorală sub atenta observație a renumiților muzicieni Marin Constantin, Sharon Hansen (SUA) și Ion Marin, susținând concerte în România, Germania, Rusia, Japonia, Turcia, Serbia, Cehia, Macedonia, Bulgaria, Polonia, China, Austria, Elveția, Belgia, Israel și Anglia. Începând din anul 2011, domnia sa ocupă poziția de Director Artistic și Dirijor Principal al Programului Național ”Cantus Mundi”, inițiat de Ion Marin, Doctor în Muzică și Dirijorul principal al Corului Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” ce are ca scop impulsionarea, susținerea și promovarea mișcării corale la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ din România. Experiența profesională obținută în preajma fondatorului Corului Național de Cameră Madrigal, maestrul Marin Constantin, alături de care a petrecut aproape 9 ani, o recomandă ca discipol și continuator al legendarului muzician.

”Madrigal – Marin Constantin” nume și renume specific românesc

Am revenit la invitata noastră. Doamnă Indig spuneți-ne câteva cuvinte despre colaborarea pe care ați inițiat-o cu Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

”Am bucuria să afirm faptul că acest mare cor, reprezintă o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către dirijorul Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4.500 de concerte aplaudate de melomani de pe întreg mapamondul, impunându-se astfel ca un adevărat „brand de țară”. Este etalonul mondial al muzicii corale camerale, cu un repertoriu îndreptat către Renașterea europeană, muzica bizantină și creația contemporană românească și universală. În noiembrie 2016, Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summitului Global de Religie, Pace şi Securitate. Anul acesta, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a împlinit 55 de ani de activitate neîntreruptă, devenind astfel unul dintre cele mai longevive ansambluri corale”.

Ateliere de dirijat coral ”Cantus Mundi”

”Mai mult de atât, acești minunați oameni sunt preocupați și de educarea tinerelor generații în cultivarea dragostei pentru muzica corală, ei realizând și coordonând Programul Național ”Cantus Mundi” cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat de reputatul dirijor Ion Marin și derulat cu sprijinul membrilor Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Astfel, după 7 ani de activitate, Programul Național ”Cantus Mundi” a adunat sub umbrela sa peste 950 de coruri formate din 30.000 de copii, care alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități. Sub sloganul ”Schimbăm România prin muzică!”, echipa ”Cantus Mundi” cutreieră toată țara, în fiecare an, organizând Atelierele ”Cantus Mundi”.

Participarea este gratuită și se oferă o șansă tuturor persoanelor care își doresc să învețe bazele tehnicii dirijorale dar și tinerilor și copiilor care visează să facă parte dintr-un cor. Alături de specialiștii Corului Național de Cameră ”Madrigal – Marin Constantin” cursanții descoperă noțiuni de bază ale dirijatului coral dar și modalități optime de a coordona un cor, află cum se creează un repertoriu și învață elemente de psihopedagogie care îi ajută să comunice armonios cu membrii corului, până în prezent peste 1.300 de persoane participând la aceste ateliere”.

” … le mulțumim tuturor dirijoarelor, care, iată, au pus atât de mult suflet pentru ca această seară să fie minunată, celor care ne-au primit aici, și în mod cu totul deosebit doamnei Anna Ungureanu!” ( pr. Mihai Vătămănelu – Vicar General Episcopal Eparhia Greco – Catolică de Oradea)

Ne apropiem de finalul ediției și-l avem la telefon pe părintele Vicar General Episcopal al Eparhiei Greco – Catolice de Oradea Mihai Vătămănelu … Lăudat să fie Isus! și bine ați venit în transmisiunea noastră ” În veci Amin! Ce am mai putem adăuga la ceea ce s-a spus aici? A fost o întâlnire extraordinară (festivalul), dorită mult de Presfințitul nostru Virgil care cu siguranță s-ar fi bucurat să fi fost de față! Doresc să le mulțumesc din toată inima acelor tineri, acelor coriști care au făcut un efort extraordinar de se deplasa și a veni în Catedrala noastră frumoasă, spre a-l lăuda pe Dumnezeu. Ceea ce am făcut în aceste ore, ne-am rugat, și așa cum ne asigură sfântul Augustin, ”qui cantat bis orat” ( cine cântă se roagă de două ori ). Ei s-au rugat săptămâni la rând, pregătindu-se pentru acest festival. Le mulțumim din toată inima … le mulțumim celor care s-au implicat în mod deosebit doamnei Rodica Indig, consilierul cultural al Eparhiei de Oradea, care este de față și pe care o salut …Acest festival dedicat marelui compozitor Francisc Hubic rămâne pentru noi o mare bucurie.”

Valeriu IOAN