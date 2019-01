Satu Mare Shopping Plaza, tombolă surpriză pentru sătmăteni

Recent s-a desfășurat tragerea la sorți pentru cea de-a patra tombolă organizată de Satu Mare Shopping Plaza. Spectacol de iarnă inedit desfăşurat la etajul 2 al complexului comercial.

Pentru cea mai importantă extragere, copilaşii au primit ajutor de la nimeni altul decât Moş Crăciun. Marea câştigătoare a fost Andrea Nemeș, care a intrat în noul an cu un autoturism nou nouţ. De asemenea au mai fost câștigate de către participanții la tombola numărul 4 și 25 de voucher în valoare de 300 lei fiecare. Sătmărenii au participat la extragere pe baza unui bon de cumpărături a cărui valoare trebuia să fie de minim 100 de lei.

Câștigătoarea Andrea Nemeș a fost mai mult decât încântată pentru premiul câștigat și recomandă sătmărenilor să facă cumpărături de la Satu Mare Shopping Plaza.

“Am avut două bilete, primul bilet a fost în luna mai și al doilea bilet cu câteva zile înainte de Crăciun. Am fost surprinsă să vad cât de multe bilete sunt în urnă și am dat puține șanse ca eu să fiu câștigătoarea dar cineva acolo sus cred că are grijă de mine. Mă simt foarte norocoasă și pe această cale aș dori să mulțumesc familiei Bud că organizează astfel de evenimente în orașul nostru și aș dori să transmit sătmărenilor și nu numai să vină cu încredere să facă cumpărături la Shopping Plaza Satu Mare pentru că, nu se știe niciodată” a declarat marea câștigatoare.

O altă extragere va avea loc în lunile următoare când Satu Mare Shopping Plaza va oferi de această dată două autoturisme Dacia Logan.



“Satu Mare Shopping Plaza are o surpriză mult mai mare pentru că anul se acesta se împlinesc 25 de ani de la înființarea SC Zirmer Bud SRL. Cumpărătorii Satu Mare Shopping Plaza, vor fi premiați cu două autoturisme de această dată și cu 25 de premii a câte 300 lei fiecare voucher. Așteptăm cât mai mulți cumpărători, cu cât mai multe bilete cumpărate,cu atât mai multe șanse de câștig. Vă așteptăm cu drag”, a spus Dana Mureșan manager Satu Mare Shopping Plaza.

Taloanele pentru tombola numărul cinci se vor completa la parterul Satu Mare Shopping Plaza.

Raluca Jofi