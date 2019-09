Mircea Florian, legenda vie a muzicii experimentale din România şi salvatorul unui instrument ancestral, tulnicul

Mircea Florian este unul din cei mai mari artişti ai Sătmarului şi ai României. Născut la 5 decembrie 1949 la Satu Mare, Mircea Florian a absolvit Liceul Mihai Eminescu în 1967, iar dupa cinci ani Facultatea de Cibernetică din Bucureşti. Mircea Florian a fost un muzician activ în ţară în anii ‘70 şi ’80 .

Este cunoscut şi sub numele de artist Florian din Transilvania. Mircea Florian a obţinut de-a lungul carierei sale 21 de premii în România, Japonia, Germania şi Anglia. Este autor a peste 130 de compoziţii pentru instrumente solistice sau pentru ansambluri diferite de instrumente acustice sau sintetice.

Nu ar fi deplasat să zici că Florian e unul dintre părinții muzicii electronice în România, mai ales că o făcea într-o perioadă în care sintetizatoarele veneau cu greu din străinătate, iar calculatoarele erau mari cât un perete și nu scoteau sunete decât dacă aveau erori. Nu mai spunem de faptul că Miliția și Securitatea nu priveau cu ochi buni hipioțeala sau experimentele muzicale.



Și-a început cariera cântând muzică folk, însă mai târziu a abordat muzica rock, muzica electronică și cea experimentală. Este cunoscut și sub pseudonimele: M.A.N., Florian din Transilvania, FloriMan, Tralalart.

De-a lungul activității sale, înființează mai multe formații-concept, interesat fiind de experimentele artistice avangardiste și de mixtura între diverse stiluri muzicale, precum folk, muzică arhaică românească, africană și asiatică, muzică electronică, rock progresiv, new wave ș.a. Între formațiile înfiițate și conduse de Mircea Florian, merită amintite: Zburătorii, Florian în Labirint, Ceata de dubași, ceterași, kitarozi și alți meșteri lăutari, Ceata Melopoică și Florian din Transilvania.



Ceata Melopoică este unul dintre cele mai importante proiecte ale sale, inclusiv prin participarea unui număr impresionant de muzicieni și artiști români: Sorin Chifiriuc, Andrei Oișteanu, Alexandru Beno, Gabriel Căciulă, Valentin Andronescu, Günther Reininger, Andrei Cristea, Eugen Gondi, Dietrich Krauser, Mihai Crețu, Costin Petrescu, Alexandru Mitaru, Alexe Conta, Mircea Dordoi, Ortansa Păun, Sorin Baroți, Gheorghe Popescu, Dorin Liviu Zaharia, Doru Zaharia, Mihai Pintilie.

Alt proiect reprezentativ pentru Mircea Florian este Florian din Transilvania, grup experimental ce îmbina într-un mod inedit muzica rock și muzica electronică. Cu Florian din Transilvania a susținut spectacole de teatru-rock în prima jumătate a anilor ’80 și a realizat albumul „Tainicul vârtej”, apărut în anul 1986 la Electrecord. În proiectul Florian din Transilvania a colaborat cu următorii muzicieni: Dan Cimpoeru, Horațiu Rad, Marius Vintilă, Doru Istudor „M.S.”, Valentin Andronescu, Dietrich Krauser, Doru Căplescu, Zsolt Kerestely, Mihaela Hoajă, Mircea Baniciu, Gabi Golescu, Adrian Fundescu.



Colaborează pe albumele „Din nou împreună” (lansat de grupul rock orădean Metropol în anul 1986) și „Symphoenix / Timișoara” (realizat de Phoenix în 1992). În 2009 revine pe scenă în calitate de invitat în concertele celor de la Shukar Collective.

În data de 2 iunie 2011 Senatul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a hotărât să-i acorde titlul de „doctor honoris causa” și să-l includă astfel în corpul său academic.



Mircea nu a uitat niciodată de unde a plecat , iar atunci când vorbeşte despre oraşul natal o face cu mare înflăcărare:

“Sătmarul este pentru mine Oraşul fundamental: aici m-am născut, am crescut, aici am visat, m-am îndrăgostit, am creat şi am gândit spre un viitor ce vroiam să fie cât mai bun pentru toţi. Acest Oraş m-a învăţat ce e toleranţa, ce ce curajul, m-a învăţat cum e cu entuziasmul şi cum e cu resemnarea, atunci când vine. Este Oraşul primelor mele succese, aici mă întorc mereu cu dragoste şi cu bucuria, revederii. Ce pot să dau eu Sătmarului? Nimic, decât taria de a recunoaşte ca el m-a făcut şi am plăcerea de a sublinia cât de drag îmi este. Încerc, în acelaşi timp, să deturnez spre urbea-mi natală multă cultură europeană, cât mai multă “Europa” posibilă. Iar eu, chiar aşa, prin simpla asumare a apartenenţei mele la marea familie a sătmărenilor, pun sub semnul Oraşului întreaga mea creaţie artistică, întreaga mea operă, întreaga mea activitate. Port şi afirm în lume, aşa cum ştiu şi pot, cât de viguros este oraşul care m-a dat şi m-a făcut. S-ar putea spune că sunt un fiu bun şi recunoscător …Nu e chiar aşa; nu am remuşcări atunci când spun cu voce tare ce nu-mi place în Oraş. Din fericire lucrurile se îndreaptă pe zi ce trece …”

De fapt, întreaga carieră a lui Mircea Florian a adus în muzică lucruri mai puțin obișnuite: de la discul ”Tainicul vârtej” și până la proiectele din ultimii ani, dedicate salvării unui frumos instrument tradițional, tulnicul, sătmăreanul a oferit întotdeauna ineditul.



A găsit legături între ceea ce părea incomunicabil și multimedia, a disociat ceea ce părea trainic sudat, a găsit un liant pentru divertisment și educație, a asociat culori și note, a pus alături instrumente, fantasme și trăiri – oferind muzicii din România ceea ce i se cuvenea: profunzime și simplitate – cu mijloacele de exprimare moderne.

Fundațiile “Mircea Florian” și “MOTZart” organizează de cinci ani tabere de tulnice în Alba, Maramureș şi Satu Mare, ultima la Bobald, lângă Carei.

Nicolae Ghişan