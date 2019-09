PREMIERĂ! Singura societate/start-up din Transilvania care oferă servicii design aplicat în realitatea virtuală

Demo Interiors vine ca raspuns la o cerere de servicii pentru design interior si produse cat mai in trend in domeniul mobiliarelor. Afacerea are doua servicii de baza:

Consultanta si project management. Cuprinde explicarea posibilitatiilor oferite de piata, stabilirea bugetului, managementul partilor implicate pentru a limita pierderile de tip contractual sau material si urmarirea bunei desfasurari a unui proiect pana la finalizare, util in special celor plecati in strainatate.

Serviciu de design interior. Vine in sprijinul clientilor, proiectantilor, constructorilor ce au nevoie de proiecte detaliate a utilitatiilor de uz casnic si a mobilierului inainte de inceperea lucrariilor. Acest serviciu garanteaza un rezultat optim pentru toate partile implicate si vine prezentat sub forma unui plan 2D ce contine specificatii tehnice utile meseriilor implicate, elevatii 3D realiste (CGI) pentru a ajuta vizualizarea proiectului de catre client si partile implicare, CGI 360 VR & Video ce completeaza partea de proiectare si construire case prin prezentarea in realitatea virtuala a proiectului cu ajutorul unui echipament specific VR sau in format de animatie video.

Avantajul adus de societate este consultanta si project managementul din pietele europene pe piata romaneasca, introducand in domeniul constructiilor si a designului interior aceste servicii pentru a facilita colaborarea intre societate-client-colaboratori. Serviciile sunt la un standard inalt fata de oferta curenta de pe piata, pretul serviciilor fiind foarte competitiv. Proiectele sunt utilizabile tehnic in segmentul mobilierului si domeniul constructiilor cu posibilitatea de achizitionare a produselor sugerate in proiect. Clientii beneficiaza si de tehnici standardizate de proiectare ce ajuta la colaborarea partiilor implicate si eliminarea risipei de materiale.

Credem ca punctul nostru forte al societatii Demo Interiors sunt demonstratiile VR. Demonstratiile VR nu sunt o solutie futuristica, ci o solutie ce te ajuta sa iei decizii finale si sa economisesti. Serviciul VR oferit de noi creaza un mediu imersiv 3D ce simuleaza realitatea la scara naturala indiferent de tipul proiectului vizualizat (mobilier, incapere sau cladire). Acest serviciu este destinat profesionistilor in domeniul constructiilor sau oricarei persoane care doreste sa isi vada proiectul inainte de a lua decizii finale.

Poti alege intre a vedea pe propriul PC, tableta sau telefon cu posibilitatea de a trimite oricui pe social media sau o varianta VR care te lasa sa te plimbi literalmente prin cladire inainte sa construiesti. Una din provocarile oricarui proiect nou este prezentarea acestuia. Oricata imaginatie ar avea proiectantul sau clientul, nimic nu poate convinge pe cineva mai bine decat ceea ce vede cu ochii lui.

Dotarile de care dispunem ne permite sa prezentam proiectul tau in VR. Fie ca vrei sa vezi noul tau mobilier, restaurantul, prima ta casa ce este in stadiu de schita, proiectul tau va prinde viata in fata ochilor tai cu ajutorul serviciul de VR (realitatea virtuala).

Echipa Demo Interiors: Alina Fulga Domokos – manager

Emil Domokos – designer