Revelion la teatru: a început vânzarea de bilete pentru spectacolul de revelion

Trupa Harag György își ia rămas bun de la anul 2019 cu spectacolul Bani din cer de Ray Cooney.

An de an, spectacolele de revelion ale Trupei Harag György se bucură de o mare popularitate, ceea ce nu va fi altfel nici în acest an. Trecerea în noul an va fi sărbătorită de data aceasta de o comedie Ray Cooney cu trei reprezentații programate la sfârșitul lunii decembrie, anume pe 29, 30 și 31 decembrie.

Spectacolul prezintă povestea lui Henry Perkins care, grăbindu-se acasă de la servici pentru a-și serba ziua de naștere, și surprinde soția cu o geantă plină de bani. Aflăm că luase din greșeală servieta unui străin, o servietă identică cu a lui, și că banii provin, probabil, din afaceri necurate. Henry hotărăște să păstreze banii căci, cu ajutorul lor, și-ar putea materializa visele, însă se trezește în mijlocul unui val de minciuni și neînțelegeri, iar, pe deasupra, apare în peisaj nu doar poliția, dar și mafia, prieteni și funcționari lacomi…

Distribuția: Nagy Csongor Zsolt, Rappert-Vencz Stella, Péter Attila Zsolt, Keresztes Ágnes, Nagy Orbán, Rappert-Vencz Gábor, Bodea Tibor și Orbán Zsolt, regia: Lendvai Zoltán.

Toți cei interesați pot vedea spectacolul pe data de 29 și 30 decembrie începând cu ora 19.00, iar pe 31 decembrie începând cu ora 18.00. Toate reprezentațiile sunt titrate în limba română.

Bilete pentru spectacol se pot achiziționa la agenția teatrală de pe strada Horea, de luni până vineri între orele 10.00 și 17.00, sâmbătă între orele 10.00 și 13.00. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin telefon 0261-712106 sau e-mail szervezes@harag.eu.