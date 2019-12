Cât a câștigat Simona Halep din tenis în 2019

Jucatoarea Simona Halep se poate declara multumita si din punct de vedere financiar dupa anul pe care ne pregatim sa-l lasam in urma. Campioana la Wimbledon unde, in pofida pronosticurilor, a castigat al doilea sau titlu de Mare Slem din cariera, Simona Halep incheie 2019 cu peste 10 milioane de euro in cont. Aproape 7 milioane de euro a obtinut Halep din premiile oferite la turneele din circuitul mondial profesionist. La acestea se mai adauga 3.65 milioane de euro din contractele de publicitate pe care jucatoarea originara din Constanta le are cu diferite companii, cum ar fi Nike, Mercedes-Benz, Hublot, Wilson, Dorna si Dedeman. Spre deosebire de Halep, japoneza Naomi Osaka a obtinut in acest an doar din sponsorizari 14.5 milioane de euro. Simona Halep ajunge la final de 2019 la peste 35 milioane de euro numai din tenis.