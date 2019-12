Eurosport iese din grila a doi importanţi cablişti din România

Postul Eurosport, unul dintre cele mai vechi canale receptionat pe cablul din Romania, nu va mai putea fi urmarit de o parte a publicului amator de sport de la 1 ianuarie 2020.

“Ne pare rău să vă informăm că, începând cu 1 ianuarie, întreg portofoliul Discovery, format din canale precum Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC și Travel Channel, nu va mai fi disponibil pentru voi” este comunicatul celor de la Eurosport pentru abonatii companiilor Telekom si NextGen. Anuntul iesirii din grilele celor doua companii vine la scurt timp dupa ce Eurosport anuntase cumpararea drepturilor exclusive pentru 41 de turnee din circuitul ATP in 2020, inclusiv urmatoarele patru editii ale Turneului Campionilor (in 2020 la Londra, apoi urmatorii trei ani la Torino). Eurosport transmite exclusiv in Romania si meciurile din Premier League, cel mai bine cotat campionat de fotbal din Europa, precum si alte competitii majore cum ar fi cele patru turnee de Mare Slem in tenis, toate turneele majore din snooker si Jocurile Olimpice.