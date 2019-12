Greu fără pivoți în fața campioanei

După evoluția modestă de sâmbătă din campionat în care abia au învins modesta Sirius, CSM Satu Mare părea victimă sigură în duelul de luni din Cupa României cu SEPSI Sfântu Gheorghe.

Mai ales că pe lângă absența lui Denson a apărut o nouă problemă…Și tot la un pivot din lotul CSM-ului…Adina Stoiedin a acuzat dureri la spate și nu s-a putut antrena iar la meciul de luni abia a luat loc pe banca de rezerve…În aceste condiții italianul Procaccini s-a văzut nevoit să improvizeze pe pozițiile mari ( 4 și 5) în fața unui adversar cu talie impresionantă la Buttler sau Orban…

Doar că spiritul de echipă și dorința de calificare a lui Orosz & co au răsturnat calculele hârtiei, iar CSM-ul a făcut un meci excelent dominându-și adversara până pe final…

Diferența s-a făcut în sfertul patru când banca mai lungă a celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe a contat, iar campioanele s-au impus la patru puncte în prima manșă a sferturilor Cupei României. Astfel, CSM Satu Mare – Sepsi se încheie 67-71, pe sferturi 21-22, 16-15, 18-14, 12-20.



”Fetele merită toate felicitările pentru dăruire și pentru cum s-au descurcat. Am fost aproape de o victorie la care sincer înaintea meciului nici nu îndrăzneam să ne gândim. Fără Denson și Stoiedin accidentate și cu Gladkova ca și plecată, am jucat practic cu două straniere și cu junioara Croitoru singura schimbare la Huțanu și Mosby. Jos pălăria în fața jucătoarelor mele . Cu siguranță că altfel ar fi stat lucrurile dacă aveam lotul complet. În plus, nu știu cum se face că doar noi luăm faulturi tehnice , culmea, după decizii greșite ale arbitrilor, și nu e prima dată în acest sezon. Mulțumiri spectatorilor pentru susținere . Sărbători fericite tuturor și să ne vedem cu bine la meciurile de la anul!”, a spus după meci Florin Mureșan, managerul celor de la CSM Satu Mare.

CSM Satu Mare a fost sancționată cu două greșeli tehnice, una la bancă și una la jucătoarea Alina Podar. Culmea, greșeala la bancă venită după ce arbitrul Goina nu a văzut o abatere de pași la Părău, vizibilă de pe lună! Iar la un astfel de derby orice mică decizie eronată poate face diferența…Ca să nu spunem că aceste 3-4 greșeli de arbitraj au înclinat pe final balanța spre un succes la patru puncte pentru SEPSI.

Derby live pe facebook

Partida de luni, ca și duelul de sâmbătă cu Sirius, a fost transmisă în direct pe pagina de facebook a clubului. ”Datorită unor oameni inimoși am reușit în sfârsit să transmitem meciurile în direct. La anul vom încerca să ne mutăm pe youtube și să avem și comentariu!”, a mai spus managerul echipei de baschet, Florin Mureșan.

Galerie specială

La meciul de luni, echipa de baschet de la CSM Satu Mare a avut parte de o galerie specială…Cele 17 fetițe de la Centrul Sf. Francisc alături de sora Adriana au venit la sală și s-au bucurat de fiecare reușită a jucătoarelor noastre. Iar pentru Centrul Sf. Francisc s-au făcut și donații în urna amplasată la intrarea în sală…

”Acesta e lucrul ce contează cel mai mult după meciul din această seară! Bucuria pe care le-am făcut-o acestor fetite de la Centrul Sf. Francisc! Mulțumim publicului pentru donații! Uneori și înfrângerile au rolul lor! Mulțumiri jucătoarelor, în seara aceasta am fost atât de aproape de o minune! Crăciun fericit! Grazie Mauro e Buon Natale!”, a fost mesajul postat de cei de la CSM imediat după meci…

Și apropo de suporteri speciali…multipla campioană la spadă, Amalia Tătăran, a dat mingea de start și s-a bucurat de primul ei meci de baschet urmărit pe viu la sala LPS.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Mosby – 24p (14 recuperări), Olah – 13p, Miljkovic – 11p, Podar – 9p, Huțanu – 8p, Croitoru – 2p, Popescu, Ferenczi. Antrenor: Mauro Procaccini.

Sepsi: Pasic – 15p, Givens – 14p, Vucetic – 14p, Părău – 13p, Orban – 5p, Demeter – 4p, Mandache – 4p, Butler – 2p, Topuzovic. Antrenor: Zoran Mikes.

Rezultatele celorlalte meciuri din sferturi, manșa tur: Olimpia Brașov – FCC Baschet Arad 60-66, CSM Alexandria – Agronomia București 47-35, CSU Cluj-Napoca – KSE Târgu Secuiesc 54-57.

Returul Sepsi – CSM Satu Mare se va juca pe 15 ianuarie la Sfântu Gheorghe.