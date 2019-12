Magos Robert Patrick – Sportivul Anului la Asociația Județeană de Karate Satu Mare

Anul acesta, Asociatia Judeteana de Karate Satu Mare aniverseaza 5 ani de la infiintare, asociatie care a fost partener in organizarea mai multor evenimente importante la Satu Mare. In fiecare an am organizat Gala Karateului Satmarean si s-au desemnat sportivii anului, am mai fost parteneri in organizarea Campionatului National de Karate la Satu Mare, Campionatele Judetene, Olimpiada Scolara Judeteana, Cupe si examene de centuri . Totodata, antrenorii Magos Robert, Filer Ivan (CS Samuraiul-Satu Mare-Lazuri), Anzik Arnold (ACS Energy Kardio Club ) si Nyesti Csaba (ACS Okinawa ) au luat parte la diferite stagii de pregatire si perfectionare profesionala.

Anul acesta Gala Karateului Sătmărean a avut loc la Complexul Select , într-o atmosferă de sărbătoare, cu o sală plină până la refuz cu sportivi și bineînțeles cu părinții, bunicii și prietenii acestora. Au fost premiati sportivii cu rezultate deosebite la competitiile de karate din cadrul Federatiei Romane de Karate (versiunea Olimpica) si Federatia Romana de Arte Martiale , propusi de catre antrenorii lor de la cluburile sportive Samuraiul, Energy Kardio, Okinawa, Samuraiul – Sectiile Lazuri si Rozsaly-Ungaria.

Invitat de onoare a fost Ardelean Adrian – director DJTS, iar acesta nu a venit cu mâna goală și le-a înmânat antrenorilor Magos Robert, Anzik Arnold, Filer Ivan si Nyesti Csaba câte o diploma de excelenta pentru activitatea depusa in folosul sportului.

Au fost premiati 36 de sportivi de la cluburile afiliate AJK.

La desemnarea „sportivul anului” s-au luat in calcul rezultatele obtinute la competitiile oficiale punctate de Ministerul Tineretului si Sportului de catre sportivi pe ultimii 5 ani de cand exista Asociatia Judeteana de Karate Satu Mare.

În urma însumării punctelor, titlul de „Sportivul Anului” i-a fost atribuit lui Magos Robert Patrick de la Clubul Sportiv Samuraiul, care şi-a trecut în palmares urmatoarele rezultate mai importante:

-Medaliat la Campionatele Europene –la kumite indiviual cadeti

-campion national la kumite individual mini cadeti

-vicecampion national la kumite individual cadeti

-vicecampion national la kumite echipe cadeti

-component al lotului national al Federatiei Romane de Karate (versiunea olimpica)

• Echipa anului 2019 pentru titlul de campion national obtinut la Campionatele Nationale de Karate organizat la COSR de catre Federatia Romana de Karate (versiunea olimpica) este

– echipa de kumite de Seniori compusa din sportivii Vida Armin, Trif Stelian, Molnar Daniel (de la CS Samuraiul-sectia Lazuri)

S-a intocmit un clasament pe cluburi sportive si sectii de karate:

Clubul Sportiv Samuraiul

1.Magos Robert Patrick

2.Circiu Patrick

3.Mihali Matei, Cernesteanu Alexia (la un punctaj egal)

Clubul Sportiv Okinawa

1. Variu Gabriel

2. Vaida Kevin

3. Hodrea Anna

Clubul Sportiv Energy Kardio Club

1.Komaromi Ruxandra

2.Pugner Donca Gerard

3.Maroscsak Kevin

CS Samuraiul -Secția Lazuri

1.Vida Armin

2.Trif Stelian

3.Molnar Daniel

CS Samuraiul -Secția Rozsaly

1.Franczia Zalan

2.Kicska Balazs

Premierea la categoria „performerii anului”

1. Circiu Patrick Samuraiul

2.Mihali Matei Samuraiul

3.Cernesteanu Alexia Samuraiul

4. Variu Gabriel Okinawa

5. Vaida Kevin Okinawa

6. Hodrea Anna Okinawa

7.Komaromi Ruxandra Energy

8. Pugner Donca Gerard Energy

9. Maroscsak Kevin Energy

10.Konya Arnold Samuraiul-Lazuri

Au mai fost premiați și ”laureații karateului sătmărean”

Olosuteanu Paul CS Samuraiul

Anzik Dominik ACS Energy Kardio

Moldovan Alesia CS Samuraiul

Nemet Maximilian ACS Okinawa

Cucuiet Cezar CS Samuraiul

Anzik Ariana ACS Energy Kardio

Noghi Edward ACS Okinawa

Popovici Fabio CS Samuraiul

Lup Antoniu ACS Energy Kardio

Ardelean Horea CS Samuraiul

Butnaru Victor ACS Energy Kardio

Olosuteanu Andrei CS Samuraiul

Vida Mark CS Samuraiul

Cojocariu Sofia ACS Energy Kardio

Pop Irina CS Samuraiul

Molnar Silvia ACS Okinawa

Cordea Miclea Patric ACS Energy Kardio

Nagy Tamas CS Samuraiul

Roman David CS Samuraiul-Lazuri

Timp Adelin ACS Okinawa

Franczia Zalan CS Samuraiul -Rozslay

Kicska Balazs CS Samuraiul-Rozsaly

Magos Robert, presedintele Asociatiei Judetene de Karate, a inmanat câte o placheta ca semn de recunoastere pentru munca depusa in folosul karateului antrenorilor Anzik Arnold, Filer Ivan si Nyesti Csaba si doamnei prof.Lengyel Aniko-de la Sc.Gen.Marothy Janos din Rozsaly care a ajutat la infiintarea sectiei din localitatea Rozsaly si dl prof.Kicska Jozsef -pentru sustinerea echipei tot din aceeasi localitate.

Din partea sponsorilor au fost oferite trofee, cupe, diplome, recompense financiare si totodata sportivii au avut parte de un tort aniversar, dar si alte surprize.

Dorim să felicităm sportivii pentru munca depusă şi rezultatele obţinute. De asemenea, aducem mulţumiri tuturor celor care ne-au sprijinit şi au fost lângă noi în cei 5 ani de existență, ne-a declarat Magos Robert – presedintele Asociatiei Judetene de Karate Satu Mare.