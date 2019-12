Alexandru Paşcanu a declarat, pentru frf.ro, că este încrezător în şansele selecţionatei de tineret de a se califica la Euro-2021. Tricolorii ne pot bucura din nou după performanțele din 2019.

“Grupa este foarte echilibrată, sunt patru echipe care speră să termine pe primele două locuri. Ucraina pare ieşită din cărţile calificării, dar veţi vedea că va pune probleme mari în continuare. Danemarca pare favorită la primul loc, însă cred că vom recupera pe teren propriu punctele pierdute în deplasare. E greu, dar nu imposibil.

Iar Finlanda şi Irlanda de Nord sunt formaţii capabile să producă surprize. (…) După mulţi ani cred că putem spune şi noi cu mândrie că suntem România şi trebuie să ne calificăm. Am arătat că merităm să fim acolo, am învins Croaţia şi Anglia, am remizat cu Franţa şi am pierdut în a doua repriză cu Germania. În vara lui 2021 vom fi în Ungaria şi Slovenia, veţi vedea!”, a spus Pașcanu.

Adrian Mutu, șanse uriașe să preia naționala U21

Adrian Mutu este favoritul la preluarea postului de selecționer al naționalei U21, lăsat liber după plecarea lui Mirel Rădoi la naționala mare. Pentru Adrian Mutu, din punct de vedere financiar schimbarea nu este o afacere. Însă pentru CV-ul său este foarte important.

În EAU câştigă 15.000 de euro pe lună, iar la lot va lua în jur de 5.000 de euro, atât cât primea şi Rădoi. Totuşi, o calificare a echipei la EURO 2021 cu naţionala de tineret ar compensa cu vârf şi îndesat neajunsul salarial.