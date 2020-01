Tenis / Simona Halep, a doua favorită la Adelaide

Putine zile au mai ramas pana la debutul Simonei Halep in noul sezon 2020.

Jucatoarea din tara noastra se afla de o saptamana in Australia unde pregateste debutul de la Adelaide, orasul natal al antrenorului Darren Cahill.

Concurenta se anunta una acerba, Simona Halep fiind cotata cu sansa a doua la castigarea turneului.

Lidera mondiala Ashleigh Barty participa la Adelaide si a fost desemnata cap de serie numarul unu.

Petra Kvitova, Kiki Bertens, Johanna Konta, Sofia Kenin, Petra Martic si Marketa Vondrousova sunt celelalte favorite de la Adelaide.

Editia inaugurala a turneului feminin de la Adelaide va debuta pe 12 ianuarie.

Australian Open nu este in pericol

In contextul incendiilor devastatoare din Australia s-a pus problema amanarii Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului.

Novak Djokovic, numarul 2 mondial, a fost figura cea mai importanta din lumea tenisului care a lansat aceasta varianta, ca primul turneu major al sezonului sa fie amanat.

Federatia Australiana de Tenis nici nu se gandeste insa la asa ceva.

“Avand in vedere informatiile de care dispunem, previziunile sunt vune. Am luat masuri suplimentare pentru ca Openul Australiei sa se desfasoare asa cum am prevazut”, a spus Craig Tiley, presedintele Federatiei de la Antipozi. Cu toate acestea, arbitrii vor avea autoritatea de a opri meciurile in conditiile in care considera ca fumul toxic pune in pericol integritatea sportivilor.

Australian Open este programat in perioada 20 ianuarie – 2 februarie.