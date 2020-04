„Jucătorii erau pregătiţi să înceapă meciul ca poziţionare, dar nu am observat că nu au mingea în faţa lor. În locul unde trebuia să fie mingea era un jucător care masca acel punct de la centrul terenului. Eram într-o oarecare întârziere, cei de la televiziune ne rugau să dăm drumul la repriza a doua cât mai repede.

Am ajuns pe teren, am văzut cei doi jucători că erau pregătiţi să înceapă repriza, însă nu am văzut că lipseşte mingea. Şi am dat drumul la meci. Jucătorii s-au întos la mine şi mi-au arătat că nu au minge, cu ce să joace? Îmi aduc aminte că Marcel Savaniu, care era asistent, minute în şir râdea în hohote de mine. M-am făcut de ruşine. Asta a fost una dintre întâmplările haioase” , a spus Balaj, la TV Telekom Sport.

sursa gsp.ro