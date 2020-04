Anunt mediu Comuna Moftin

Comuna Moftin, titular al Proiectului:”Infiintare retea de distributie gaze naturale de presiune medie” propus in localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului