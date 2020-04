CONTESTAȚIE. FLORISAL revine în JOC. A CÂȘTIGAT la Tribunal

Firma de salubritate Florisal revine puternic în joc după ce a câștigat, în instanță, contestația depusă la licitația privind atribuirea serviciului de salubritate a municipiului Satu Mare.

După cum se știe, în urma licitației pentru salubrizarea municipiului Satu Mare, câștigătoare a fost declarată asocierea AVE Bihor-RDE HARGHITA SRL.

Ulterior, Florisal a contestat licitația și a câștigat contestația în instanță.

Soluția instanței:

Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de interventie accesorie, invocata de catre contestatoare. Admite în parte contestatia formulată de contestatoarea SC FLORISAL SA, cu sediul în Satu Mare, str. Lunca Sighet, nr. 38, jud. Satu Mare, cu sediul procedural ales la Cab. av. Stegăroiu şi asociaţii SCA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Şandor, nr. 7, jud. Cluj, în contradictoriu cu intimata UAT MUNICIPIUL SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare si cu intervenienta accesorie ASOCIEREA AVE Bihor-RDE HARGHITA SRL, cu sediul in Salonta, str. Oradiei, nr. 32/C, jud. Bihor si pe cale de consecintă:

Anuleaza actul administrativ/adresa nr. 6255/03.02.2020 prin care autoritatea contractanta intimata a respins ca neconforma oferta contestatoarei, respectiv procesul verbal al sedintei comisiei de evaluare si rapoartele intermediare de evaluare privitoare la respingerea ca fiind neconforma a ofertei depuse de catre contestatoare.

Obliga intimata sa adopte masurile de remediere necesare restabilirii legalitatii, respectiv reevaluarea ofertei contestatoarei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia. Anuleaza adresa nr. 7307/06.02.2020 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire initiata in vederea incheierii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Satu Mare.

Anuleaza Raportul final al procedurii de atribuire. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect anularea proceselor verbale si a rapoartelor intermediare, sub aspectul constatarii neconformitatii ofertei depuse de catre intervenienta accesorie.

Obliga intimata la reevaluarea ofertei intervenientei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia, in care sa fie incluse si costurile aferente chiriei.

Obliga intimata sa reia procedura de atribuire de la momentul procedurii anterior actelor anulate, cu respectarea reevaluarii ofertelor depuse de catre ambele ofertante in cadrul procedurii de atribuire si cu luarea in considerare a propunerii financiare din oferta contestatoarei.

Obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 91.312,1 lei cu titlu de taxa de timbru (41.312,1 lei) achitata pentru prezenta contestatie, precum si o parte din cuantumul onorariilor avocatiale, raportat la admiterea in parte a contestatiei. Cu drept de recurs in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare.