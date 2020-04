FOTO. Asociația Uniți pentru Satu Mare a achiziționat un aparat de ventilație mecanică și a două aparate de ionizare pentru Spitalul Județean

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, în timp util, înainte ca Satu Mare să fie lovit de valul epidemiei SarCov-2, Asociația Uniți pentru Satu Mare a reușit achiziționarea aparatului de ventilație mecanică și a două aparate de ionizare, pentru purificarea și dezinfectarea aerului. Toate au fost deja puse în funcțiune la Spitalul Județean Clinic de Urgență Satu Mare, fiind pe mâinile medicilor.

Anterior, Asociația Uniți pentru Satu Mare a predat unităților spitalicești 2000 de măști tip FFP 2, precum și alte bunuri de primă necesitate prin generozitatea prietenilor noștri Gheorghe Derșidan și Radu Checicheș.

De asemenea, în numele asociației, Spitalul Județean a mai primit și câteva apartate talkie-walkie, necesare în munca personalul medical.

Alți asociați ai Asociației Uniți pentru Satu Mare au făcut donații consistente unităților spitalicești din Satu Mare. și nu numai.