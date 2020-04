În plină criză a Coronavirusului…! La Satu Mare e schimbată conducerea Direcției Județene de Sport și Tineret!

Schimbare de director la Direcția Județeană de Sport și Tineret Satu Mare! Cum s-ar zice , țara arde și baba se piaptănă , în plină criză a Coronavirusului și într-o perioadă de stat acasă și în care situația sportului e incertă la DJST Satu Mare s-a schimbat conducerea…

Astfel Adrian Ardelean a fost înlocuit de azi cu Mihaela Bura…

Fostul director al Direcției, Adrian Ardelean și-a luat rămas bun de la foștii colegi și colaboratori printr-o postare pe pagina personală de facebook…

Am mai inchis un capitol in viata,un capitol frumos si plin de satisfacție,mereu mi-am dorit să fiu în fenomenul sportului, inca de mic ,de cand a trebuit să mă las de fotbal am dorit să ajung din nou ,sa am tangență cu sportul si sa ajut acest fenomen. Am facut tot ce a depins de mine in acest sens, sigur se putea si mai mult pentru ca mereu este loc pentru mai mult .Am pus suflet si m-am implicat în dezvoltarea acestui fenomen frumos si important, in dezvoltarea noastră ca si oameni . Am luat contact cu oameni dedicați, oameni care fac totul din pasiune si dragoste pentru sport ,oameni minunați fără de care sportul ar fi mult mai sărac. Ma bucur ca am reusit sa las ceva in urma mea si mi-am pus amprenta asupra acestei frumoase direcții. Vreau sa multumesc colectivului DJST Satu Mare, oameni extraordinari ,adevărați profesioniști, dedicați si implicați precum si tuturor persoanelor cu care am avut plăcerea să colaborez în ultimii 2 ani ,va asigur ca voi rămâne mereu alaturi de dumneavoastra!!! A fost o onoare să pot sa conduc această frumoasă institutie !!!!