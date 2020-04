PREVENȚIE. Termometre cu INFRAROȘU, la intrarea într-o fabrică din Satu Mare. Măsuri SPECIALE

După apariția articolului ALERTĂ! Un posibil FOCAR de infecție cu CORONAVIRUS la Satu Mare. Este vorba despre o FABRICĂ din Gazeta de Nord Vest, SC Electrolux a transmis un punct de vedere vizavi de cele afirmate de liderul de sindicat, Sorin Faur.

Comunicatul de presă, semnat de Ferenc Szenpeteri, director Interimar al fabricii Electrolux din Satu Mare, arată că s-au luat măsuri de protecție necesare pentru redeschiderea fabricii. La intrarea în fabrică există un termomentru cu infraroșu.

În cele ce urmează, redăm intregral comunicatul Electrolux.

”Pentru Electrolux, sănătatea și siguranța echipei noastre este o prioritate, de aceea, în contextul evoluției pandemiei cu virusul COVID-19, am adoptat toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea și siguranța angajaților și a familiilor lor, a vizitatorilor și partenerilor, asigurând în același timp, continuarea activității. Procedurile noastre au la bază recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și sunt aplicate în conformitate cu reglementările locale decise și impuse de autorități.

Suntem conștienți de faptul că trecem cu toții printr-o perioadă stresantă și îngrijorătoare, însă, suntem o companie responsabilă, conștientă de faptul că măsurile extensive de sănătate și siguranță pe care trebuie să le implementăm nu îi protejează doar pe angajații noștri sau pe cei care ne vizitează fabrica, ci și întreaga comunitate locală. De aceea, am pus în practică o procedură riguroasă de prevenție care asigură cele mai înalte măsuri de siguranță și igienă în întreaga fabrică, din momentul în care angajații, vizitatorii sau partenerii noștri trec pragul fabricii, până în momentul în care părăsesc locația.

De exemplu, în primul rând, la punctul de acces al angajaților în fabrică am instalat dozatoare pentru dezinfectarea obligatorie a mâinilor, precum și termometre cu infraroșu care verifică temperatura fiecărei persoane care intră în fabrică. Dacă senzorul detectează o temperatură corporală ridicată, atunci persoana respectivă va fi redirecționată către medicul său de familie, pentru investigații suplimentare.

La intrarea în fabrică, toți angajații și vizitatorii primesc măști de protecție de unică folosință sau reutilizabile, pentru uz permanent. În același timp, pe lângă standardele existente, am introdus noi proceduri de curățenie și dezinfectare în locațiile noastre, am crescut frecvența de dezinfectare a obiectelor și zonelor care sunt cel mai des utilizate, inclusiv cantina și sălile de mese și am instalat dispensere cu dezinfectant la toate punctele de acces ale fabricii, precum și în cantină și sălile de mese.

Mai mult decât atât, pentru a reduce riscul de răspândire a virusului, am implementat măsuri care să asigure pe cât posibil, respectarea distanței minime de 1.5 metri între angajații și vizitatorii noștri și, prin urmare, am plasat pe podea, în cantină și lângă mașinile de distribuit cafea și alimente, marcaje care semnalizează distanța care se impune în acest context. De asemenea, mesele și scaunele din cantină și sălile de mese au fost reorganizate pentru a respecta aceeași regulă și am schimbat și programul pauzelor de prânz, pentru a evita supra-aglomerarea. Pentru colegii noștri din depozite, am adoptat măsuri speciale pentru a reduce contactul direct dintre șoferi și ceilalți angajați din cadrul companiei, prin limitarea accesului șoferilor în spațiul depozitului. În schimb, pentru a asigura comunicarea între colegi am instalat un sistem tip interfon.

Am implementat măsuri de restricție în ceea ce privește călătoriile internaționale și am dezvoltat ghiduri de informare pentru activitatea din toate sediile și locațiile de producție, dar și pentru lucrul de acasă, pentru angajații care au vizitat zone cu risc ridicat. De asemenea, am derulat o campanie de informare pentru angajați, cu privire la modul în care riscul de răspândire a virusului COVID-19 poate fi redus la minimum.

Acestea sunt măsurile adoptate de Electrolux până în prezent, însă, monitorizăm constant situatia privind răspândirea virusului COVID-19 și ne adaptăm la schimbările care apar, astfel încât măsurile necesare pentru protejarea angajaților, vizitatorilor și partenerilor noștri să fie optime și puse în aplicare în legătură directă cu deciziile autorităților naționale și locale.

În această perioadă, mai mult ca niciodată, grija și responsabilitatea noastră pentru cei din jurul nostru sunt și mai mari, și dorim să mulțumim tuturor angajaților noștri pentru implicarea, respectarea instrucțiunilor și pentru eforturile susținute din această perioadă dificilă pentru toată lumea, și să îi asigurăm, în același timp, de toate eforturile noastre pentru a-i proteja și asigura sănătatea.

Cu considerație,

Ferenc Szenpeteri, Director Interimar al fabricii Electrolux din Satu Mare”