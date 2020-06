Anunt mediu

Gyapai Agota Edita in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declasarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru PUZ Zona de Locuit-Locuinte Individuale. Propus a fi realizat in Satu Mare, str.1 Iunie, nr.5. Prima Verisune a planului poate fi consultata la sediul titularului din Satu Mare, str.1 iunie, nr.5 in zilele de luni-vineri intre orele 10-14 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, din data de 03.06.2020. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana la data de 23.06.2020, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro