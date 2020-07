ANUNȚ IMPORTANT. O ȘANSĂ UNICĂ de DEZVOLTARE oferită SĂTMĂRENILOR de FUTURESKILLS

Salut!

Te invit la o provocare: ce ai făcut ultima dată pentru prima dată? Futureskills îți oferă șansa dezvoltării profesionale pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă.

Cine suntem?

Cluj IT Cluster (Cluster de referinta al sectorului IT din Transilvania), Școala Informală de IT ( cel mai mare furnizor de traning in domeniul IT din Romania) si Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj (din 1871, cea mai veche organizaţie patronală din România).

Ce oferă Futureskills?

Cursuri cu acreditare națională/internațională:

Lean Six Sigma Yellow Belt; Responsabil protectia datelor/GDPR; Python Developer; .NET Developer; Robotic Process Automation; Smart Agile Methodologies & Process Improvements; Java Developer; Responsabil de mediu; Software Tester; Web Developer; BI & Database Developer.

Workshop-uri & Conferințe – Ateliere practice cu tech-gurus. Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue.

– Ateliere practice cu tech-gurus. Conferințe internaționale pe teme de inovare tehnologică și pentru promovarea învățării continue. Coaching în companii pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă.

pentru dezvoltarea continuă a angajaților și stimularea adaptării la schimbările din industrie, prin programe de învățare la locul de muncă. Evenimente pe tema învățării continue și campanie de promovare a dezvoltării profesionale și învățării continue la locul de muncă.

Cui se adresează?

Programul este gratuit și deschis pentru întreprinderile și angajații din sectoarele cu potențial competitiv conform SNC /domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Națională pentru Cercetare-Dezvoltare-Inovare). Detalii complete pe site-ul proiectului (secțiunea eligibilitate).

Accesează acum: www.futureskills.ro

Proiectul POCU/464/3/12/127968 „CompetActiv+” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.