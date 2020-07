Mircea Govor: “Consider că aceste alegeri locale vor fi de fapt ale primarilor în funcție!”

Prezent miercuri seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană de la Nord VestTV, Mircea Govor, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, a făcut o radiografie a situației politice la nivel de Satu Mare la mai puțin de două luni distanță de alegerile locale din 27 septembrie. Actualul manager al NordVest TV consideră că alegerile locale din această toamnă vor fi ale actualilor primari în funcție, care vor porni cu prima șansă și vor fi greu de învins de contracandidați, indiferent de culoarea lor politică…

”Înainte de emisiune m-am gândit la acest aspect și cred că actualii primari în funcție pornesc cu prima șansă în alegeri. Argumentez și prin faptul că trebuie să recunoaștem că în ultimii ani s-au mișcat lucrurile în mai toate localitățile județului. Au venit bani prin programele PNDL1 și PNDL2 și practic fiecare primar a mișcat ceva la el în localitate. Va fi greu pentru contracandidați să câștige mai ales că și campania va fi una atipică, fără întâlniri electorale și cu șanse mici de a merge din poartă-n poartă. Practic va conta mult presa, televiziunea, online-ul…”, a spus fostul vicepreședinte al Consiliulu iJudețean, Mircea Govor.

Acesta consideră, de asemenea, că la Consiliul Județean, ac-tualul președinte , Pataki Csaba,pornește și el cu prima șansă.

”Nu-mi convine să spun acest lucru căcidomnul Pataki e adversarul nostru politic, dar acesta în calitate de președinte al Consiliului Județean a atras fonduri consistente pentru investiții în județ prin PNDL 2. Trebuie să recunoaștem că și Pataki a adus bani frumoși în județ între 2017-2020. O spun chiar dacă Pataki e adversarul nostru, dar nu-m iplac minciunile și adevărul trebuie recunoscut. Iar banii s-au dus la primării indiferent de numele partidului din care face parte primarul. Nu ne vom lăsa nici noi ca PSD și vom avea un candidat foarte bun cu care, așa cum am mai spus-o, trebuie să mergem la câștig și să ne maximizăm voturile pentru a avea un număr cât mai mare de consilieri”, a mai spus Mircea Govor.

Acesta i-a provocat pe candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean să vină cu realizări, nu doar să atace și să dărâme. Să prezinte proiecte pe care eventual le-au făcut pentru județ și nu doar acuzații …

”Eu, cât am fost vicepreședinte la Consiliul Județean, datorită bunei echipe făcute cu Csehi Arpad și apoi cu Adi Ștef, am atras în județ fonduri din PNDL 1 ,program promovat și realizat de Guvernul PSD, de peste 209 milioaneeuro. Doar între 2013-2014 am fost pe locul trei pe țară ca fonduri alocate… Și pentru banii ăștia s-a muncit de ne-au sărit capacele și am umblat întruna la București. O să public tot, banii care s-au alocat în județ, în Negrești la Luna Șes, peste tot ca să vadă lumea ce am realizat noi… Plus cu drumurile județene, cred că nu e drum pentru care să nu existe proiect și bani… Inclusiv Autostrada Codrului care se va face și într-o săptămână vor începe lucrările. Se va face cu siguranță… Din păcate, văd că aici nicicum nu e bine: dacă faci, de ce faci , dacă nu faci, de ce nu faci…”, a mai spus Mircea Govor.

Ca fost președinte al organizației județene a PSD, Mircea Govor consideră că social-democrații vor scoate un scor bun atât la municipiu, cât și la județ.

”Vom avea candidați buni, serioși peste tot și ne batem la victorie. Actualii noștri primari vor recâștiga mandatul și vom avea șanse acolo unde actualii primari de la alte partide nu vor mai candida… Sper și cred că pe lângă actualii primari vom mai câștiga în alte două-trei localități…”, a mai spus Mircea Govor.

Mircea Govor a făcut şi o previziune referitor la alegerile parlamentare în ceea ce priveşte PNL Satu Mare. Acesta a spus că niciunul din cei doi candidaţi despre care se vorbeşte că va fi pe locul 1 pe liste la Camera Deputaţilor nu va avea vreo şansă să prindă primul loc pe liste deoarece, după părerea lui, PNL va avea un candidat surpriză pe acestloc.

Emisiunea Actualitatea sătmăreană de miercuri seara poatefi urmărită pe facebook-ul NordVest TV.