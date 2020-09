Anunt de Mediu SC GAR DIESEL SRL

SC GAR DIESEL SRL, BURA MARCEL IOAN, BURA ANA, IN CALITATE DE BENEFICIAR ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA INITIERII PROCESULUI DE ELABORARE SI REALIZARE A PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI “PLAN URBANISTIC ZONAL STATIE DE CARBURANTI, EXTRAVILAN COM. MEDIESU AURIT, JUDET SATU MARE, PRECUM SI A DECLANSARII ETAPEI DE INCADRARE, CONFORM HG 1076/2004, IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE MEDIU.

PRIMA VERSIUNE A PLANULUI POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL PROIECTANTULUI, “ KASSTEL STUDIO SRL” DIN SATU MARE, STR. SIMION BARNUTIU, NR 14, WWW.KSTL.RO, IN ZILELE DE LUNI-VINERI, INTRE ORELE 10.00-16.00 SI LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, IN ZILELE DE LUNI-JOI INTRE ORELE 8,00-16,00, VINERI INTRE ORELE 8,00-14,00, DIN DATA DE 8 SEPTEMBRIE 2020. PUBLICUL INTERESAT POATE TRANSMITE, IN SCRIS, COMENTARII SI SUGESTII, PANA LA DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2020, LA SEDIUL AGENTIEI DE PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, COD 440012, FAX 0261-733400, E-MAIL OFFICE@APMSM.RO.