Beata Pap: “Am pornit într-un vis, pe care, recunosc, mult timp nu am avut curaj să îl visez”

Cine este Beata Pap?

Beáta Pap este mamă a trei copii minunați, soție, și nu în ultimul rând DASCĂL! Spun dascăl, deoarece consider că activitatea mea cu copii (și nu numai) este o vocație, nu doar o simplă meserie!

De unde marea pasiune pentru muzică?

Pasiunea mea pentru muzică și artă există de când mă știu. Încă din copilărie, am știut că viața mea se va învârti în jurul muzicii!

Care a fost drumul tău, muzical vorbind, până să ajungi aici?

La vârsta de 7 ani, părinții mei (cărora le datorez extrem de mult) m-au dus la Liceul de Arte Aurel Popp, unde am studiat pianul până în clasa a VIII-a . În liceu într-un final am întâlnit “marea mea dragoste ” adică CANTUL CLASSIC! Am studiat cu profesoara mea de suflet D-na prof. Maria Chiș, dânsa a fost și este un dascăl minunat , un om deosebit căreia îi datorez mult. Relația mea cu ea este una foarte specială, mi-a fost și este în continuare model în viață. O iubesc enorm și îmi este că o a doua mamă! Liceul l-am terminat la Constanța, la Colegiul Național Regina Maria . Asta din motive personale, de dragoste . În anul 2007 l-am cunoscut pe soțul meu cel care luase un concurs de solist vocal la Teatru Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. În clasa a-XII-a eu am plecat după el. Această poveste este una foarte lungă, aș putea scrie un roman despre, însă mă opresc aici. După terminarea liceului, am intrat la Universitatea Ovidius din Constanța unde mi-am terminat studiile de licență și masterat, ieșind de pe băncile facultății ,mamă și soție! În anii studenției cinci ani, am fost artist liric La T.N.O.B Oleg Danovski din Constanța. După 5 ani ne-am intors acasă la Satu Mare, și bine am făcut! După întoarcerea noastră acasă mi-am găsit adevăratul drum ,pe care Dumnezeu l-a pregătit de mult. Aici am început cariera mea de profesor! Ani mulți am predat la catedra de canto din cadrul Liceului de Arte Aurel Popp ,unde m-am întors cu bucurie ! Tot aici, am trăit o experiență interesantă ,aceea că am devenit colegă cu foștii mei profesori. Recunosc, a fost un sentiment tare frumos! În parallel, am lucrat și la Școala de Arte Satu Mare, unde mi-am făcut noi prieteni . Cu o parte dintre ei, avem relații foarte bune și în prezent.

Povestește-ne puțin despre studioul vostru, făcut cu atâta drag.

După despărțirea de instituțiile mai sus amintite, am pornit pe un nou drum. Si din nou …..bine am făcut! Dumnezeu avea alte planuri cu noi! Așa a luat naștere studioul nostru MT CREATIVE ART STUDIO! Am pornit într-un vis ,pe care, recunosc, mult timp nu am avut curaj să îl visez dar, datorită unor situații mai puțin plăcute am simțit nevoia de a face acest plan. Și, iată-ne astăzi aici! Acesta este doar începutul, muncim să ne dezvoltăm.

Cine sunt cei care vă calcă pragul?

Ne calcă pragul oricine, cine dorește să cunoască frumosul, indiferent de vârstă, copii și adulți.

În ce perioadă poți ajunge de la o voce plăcută, la o voce foarte bună?

Hmmmmm….aici trebuie să avem în vedere mai multe aspecte. Contează ce fel de muzică facem , clasică sau muzică ușoară, contează vârsta . În cazul copiilor trebuie să ne purtăm cu grijă în ceea ce privește vocea . În nici un caz, nu au voie să forțeze corzile. În cazul adulților spre exemplu este un pic mai dificil să lucrăm dar nu imposibil.

Sunt persoane care preferă să facă canto on-line, să invete de pe youtube. Este ok, nu este ok?

În această perioadă grea ,mulți profesori au fost nevoiți să facă cursuri on-line, însă știm cu toții că asta nu poate continua mult timp așa. Este doar o perioada trecătoare și sperăm să revenim cât mai repede la normalitate atât în viață cât și în învățământ, și artă. Referitor la a doua parte din întrebarea ta, răspunsul meu este NU! Nu recomand să imităm pe nimeni. Fiecare voce trebuie să își găsească propria amprentă.

Dacă ar fi să mulțumești cuiva pentru ceea ce ești astăzi, cui ai mulțumi și de ce?

În primul rând lui Dumnezeu, pentru că mereu m-a ocrotit și mi-a scos în cale omeni minunați, prin care de muuuulte ori mi-a vorbit EL ÎNSUȘI! În al doilea rând familiei mele, părinților pentru că m-au susținut necontenit și au crezut în mine poate și atunci când eu nu mai eram sigură în ceea ce fac. În al treilea rând soțului meu Răzvan, fără de care astăzi sigur nu aș fi aici. Un om pe care îl iubesc de 13 ani și lângă care vreau să îmbătrânesc. Practic, atunci când vorbim despre mine, vorbim despre amândoi, împreună am ajuns până aici! Fără el , sunt sigură că nu mi-aș putea realiza visurile.

Raluca Jofi