Al patrulea pod peste Someș, aproape finalizat

Lucrările realizate la Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare sunt în grafic. Podul peste râul Someș este aproape finaluizat, iar constructorii, Asocierea Itinera SpA – Collini Lavori SpA – Via Design SRL. spun că vor termina la termen toată lucrarea.

Noul pod peste Someș, cu o lungime totală de 695 de metri, este tot mai aproape de finalizare și este foarte posibil să fie dat în folosință chiar și în acest an.

De asemenea, pasajul denivelat peste calea ferată Satu Mare – Oradea și drumul spre Sătmărel (de la Km 6) are montate complet elementele prefabricate din beton și armăturile metalice peste care se va turna stratul final de beton;

”Varianta de Ocolire Satu Mare” este o investiție a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere printr-un proiect finanțat integral din fonduri europene prin POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și are ca termen de execuție sfârșitul lunii iunie 2021.

Proiectarea și execuția Variantei de Ocolire a municipiului Satu Mare are o valoare contractuală de 304.790.869,19 lei fără TVA.

Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare, în lungime de 19,54 km, are prevăzută o perioadă de execuție de 23 luni (5 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări) și o perioadă de garanție de 24 luni.

Florin Dura