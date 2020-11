Consiliul Județean și Asociația Multisalva, parteneri într-un proiect transfrontalier

Consiliul Județean Satu Mare și Asociația Multisalva sunt parteneri cu alte 21 de organizații din Ungaria, Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Ucraina și Bulgaria într-un proiect ce își propune îmbunătățirea calității apelor vii și gestionarea deșeurilor.

„F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisa-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers”, acronim proiect Tid(y)Up, proiectul finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 vizează reducerea poluării cu plastic a râului Tisa și astfel și a apelor Dunării și ale Mării Negre.

În timpul implementării proiectului se vor realiza o hartă a poluării, o strategie pentru protejarea calității apelor (de contaminare cu plastic) transfrontaliere, o metodologie trans-națională pentru curățarea râurilor, acțiuni și materiale promoționale de conștientizare.

Implementarea proiectului are loc până în noiembrie 2022.