Preotul Gabriel Chereji: “Nu am simțit o micșorare a prezenței credincioșilor la biserică în perioada pandemiei. “

Cum trece aceasta perioda pentru dumneavostra ca si preot, pentru credinciosi?

Perioada pandemiei este pentru mine un examen pe care nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu că îl voi depășii prin aptitudinile dragostei mele pentru oameni. Această perioadă de pandemie îmi întărește credința că fiecare secundă din viata mea poate conta pentru aproapele meu. Desigur! Că există lacrimi de durere în inima mea, mai ales când conștientizez că Dumnezeu m-a uns preot.Iar prin faptele și gesturile mele trebuie să armonizez sufletele credincioșilor în pace și liniște sufletească.

Oamenii vin la biserica in continuare, intr-un numar la fel de mare ca si înainte de pandemie?

Nu am simțit o micșorare a prezenței credincioșilor la biserică. Am avut grijă să le acord sprijinul meu moral și sufletesc, deorece eu vizitez credincioșii acasă. Și le întăreasc inima ca să nu se înece în frică. Încă de la începutul pandemiei i-am ocrotit pe credincioșii cei în vârstă din Cuța, încât le-am făcut cumpărăturile, le-am luat medicamentele, preoteasa m-a ajutat și am distribuit mâncare caldă. Și atunci am avut timp să-i sfătuiesc cu cele duhovnicești. Slavă lui Dumnezeu pentru că până în prezent este foarte frumos la biserică.

De ce proiecte va ocupați momentan, știm că mereu faceți ceva?

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părintele nostru IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului lucrez la CASA SOCIAL-CULTURALĂ” Sfânta Filofteea”. Unde vor fi locuințe sociale pentru bătrâni sau pentru persoane fără locuințe și nădăjduiesc că vom oferii o masă caldă pentru oricine care are nevoie.Acest proiect este din ofranda credincioșilor care doresc să ajute.Eu nu am pus niciodată pe nimeni taxe, cine dorește ajută deoarece asta simte. Eu cred și respect simțul milostiv al omului și nu are voie de obligație. Am finalizat mormântul eroului național de la Cuța cu o criptă frumoasă, deoarece nu e posibil ca mormântul unui erou să nu fie împodobit cum se cuvine. Iar mormântul eroului îl vom sfinții cu ocazia de 1 decembrie, Ziua națională a României, atunci când vom sfinții și MONUMENTUL EROILOR din Cuța, monument proiectat și executat personal. Nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu că pănă la începutul lui decembrie vom finaliza și CAPELA MORTUARĂ, proiectare și execuție a lucrărilor personală.

Cum credeti ca vor arăta sărbătorile de Craciun?

Praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos va fi vitregit față de altădată. Deoarece nu va mai fi nostalgia și emoția aceea atunci colindăm. Nu ne vom putea întâlnii familii cu familii și poate nu ne vom putea colinda.Dar pe Iisus Hristos îl vom putea colinda în tinda inimii noastre. Trebuie să respectăm legea și îndrumările autorităților competente, deoarece trebuie să fi exemplari la inimă că și Sărbătorile de iarnă nu vor fi la fel, măcar să nu fie lacrimi de durere. Așadar, să colindăm pe Iisus Hristos și cu gândul la cadrele medicale care sunt la muncă aprigă în această perioadă, semn de rugăciune în fața lui Dumnezeu pentru ei.

Oamneii au devenit mai buni, odata cu pandemia, credeți că s-a schimbat ceva?

Deobicei omul se îndreaptă și îi pare rău de greșelile pe care le-a făcut, doar atunci când este la necaz și lacrimi de durere. Lumea se va schimba. Deoarece vor aprecia mai mult sănătatea.Iar sănătatea este comoară pentru om.Și trebuie să devenim mai buni, pentru ca Dumnezeu să vadă smerenia noastră. Iar prin simplitate și smerenie își arată Dumnezeu slava.

Este postul Craciunului, la ce ne-ati îndemna?

Să fim mai atenți unii cu ceilalți. Să punem mai des întrebarea: Cu ce te pot ajuta? La ce pot să-ți fiu de folos? Sau atunci când aproapele nostru este într-o durere. Să fim mereu prezenți cu vorbă frumoasă sau faptă bună.Cum ar fi: ” Orice s-ar întâmpla, eu sunt alături de tine”. Perioada Crăciunului trebuie să dovedim că este mai important a dăruii decât a primii.

De ce este important postul?

Postul Nașterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut de către toți credincioșii este ținut cu strictețe de credincioșii în întreaga lume. Prin intermediul acestui post Dumnezeu ne dă putință curățării trupești și sufletești.

Acesta închipuie ajunarea timp de patruzeci de zile a Proorocului Moise, dar și postul patriarhilor din Vechiul Testament. La fel precum cei de atunci așteptau venirea Mântuitorului pe Pământ cu post și rugăciune, așa se cuvine ca toți credincioșii să aștepte și să întămpine prin ajunare Mielul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria.

Acest post tine 40 de zile, începând cu data de 15 noiembrie și sfârșind la 25 decembrie, lăsând sec în seara Sfăntului Filip, pe 14 noiembrie. Totuși, dacă această zi cade fie miercurea, fie vinerea, postul începe încă din seara zilei de 14 noiembrie. În acest post credinciosii ar trebui sa consume mancăruri de post.

Postul nu are voie să fie cu laude și sunete de trâmbiță ” Eu postesc!”. Trebuie să fie un post în intimitatea sufletească personală. Defapt nu facem nimic special, ci defapt datoria noastră pentru Dumnezeu. Să postim și mereu să iubim.