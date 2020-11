Radu Roca, întâlnire electorală cu alegătorii din cartierul Soarelui

Candidatul PSD Satu Mare la Senatul României, Radu Roca, s-a întâlnit recent cu alegătorii din cartierul Soarelui.

”Chiar dacă în acest an campania electorală are reguli stricte, discuțiile cu sătmărenii le putem purta, în continuare, de la om la om și de la suflet la suflet.

Astăzi, am fost în zona “Soarelui” unde i-am asigurat pe cetățeni că PSD va asculta ca și pănă acum doleanțele lor și va face tot ce se poate pentru dezvoltarea comunității noastre și bunăstarea sătmărenilor, oferindu-le #SiguranțaUnuiTraiMaiBun

Cetățenii cu care am discutat erau extrem de supărați că s- au închis școlile.

Este absolut necesar ca EDUCAȚIA să fie o prioritate, de asta depinde viitorul copiilor noștrii!

Pe 6 decembrie, VOTAȚI candidații PSD!

Doar împreună putem salva educația copiilor noștrii!”, a declarat Radu Roca după aceste întâlniri.

