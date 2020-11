Începând de săptămâna trecută, la nivel național, circulația pe timp de noapte a fost restricționată. Cei care ies din casă trebuie să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere care să ateste motivul întemeiat al deplasării sau o adeverință de la angajator care să demonstreze că merg în interes de serviciu.Motivele invocate de cei care au fost prinşi fără declarația pe propria răspundere nu au cum să nu-ţi stârnească râsul.

MAI a făcut publice pe social media doar câteva din motivele hilare invocate de cei prinşi fără declaraţie.

8 Nu am televizor acasă. Merg la prietena mea. -Și domnul din partea dreaptă? -El are televizor, dar e stricat! Scrie și în declarație.

8 Am avut declarația în mână, dar n-am fost atent o secundă și am pierdut-o.

8 În declarație scrie să o completez când ies din casă. Eu de duminică nu am ajuns acasă.

8 Mă credeți că scriu urât?

8 Vreau să văd ordinul de serviciu și vă arăt și eu declarația.

8 Nu vă mint, dom’ne, recunosc… m-a dat afară din casă. Ce era să fac?

8 Eu chiar vă căutam să vă spun că nu e corect de la ora 23.00. Măcar până la 12 noaptea să avem voie.

8 Pe cuvânt că intram în casă, dar mai am exact 500 de pași și mă premiază telefonul.

8 Merg la farmacie să-mi iau un medicament. -Vă simțiți rău? -Nu, nu, dar ziceam să am în casă.