CSM Satu Mare joacă miercuri, 11 noiembrie, de la ora 14:00 restanța cu SCM Zalău. E ultimul meci pe teren propriu pentru trupa lui Ritli din acest an. Un joc care devine extrem de important în condițiile în care sătmărenii au ajuns pe penultimul loc în serie din cauza celor două meciuri pierdute la masa verde pe motiv de covid 19.

Chiar dacă echipa a stat 14 zile în carantină iar sâmbătă la Baia Mare nu a putut evolua la capacitate maximă, antrenorul Ritli Zoltan e optimist și anunță că liderul SCM Zalău va avea meci extrem de greu la Satu Mare.

Sunt câteva probleme medicale în lot dar chiar și așa antrenorul Ritli speră să găsească formula câștigătoare.

De partea cealaltă SCM Zalău e de departe revelația sezonului în seria a 10-a a Ligii a 3-a.

Dintr-o echipă scăpată în primăvară de la retrogradare pe motiv de coronavirus, acum SCM Zalău s-a regrupat, a profitat de șansa oferită de FRF și și-a încropit un lot valoros.

SCM Zalău îl are în poartă pe sătmăreanul Bogdan Miron iar pe banca tehnică pe Marius Pașca, cel care de-a lungul carierei de fotbalist a evoluat și la Satu Mare pentru Olimpia. De asemenea, în lot e și Mihai Onicaș, mijlocaș care a evoluat și el pentru Olimpia Satu Mare.

Echipa lui Marius Paşca vine la Satu Mare cu un moral excelent. Este în plină competiţie, vine după o serie de rezultate pozitive, şi, în plus, are aproape tot lotul la dispoziţie. Absentează doar Alexandru Jula şi Romaric Logon, care săptămâna trecută au ieşit pozitiv la testarea pentru coronavirus, dar cu toate acestea, antrenorul are multe alte soluţii. Antrenorul Marius Pașca se pare că va sta în tribună fiind suspendat pentru acest meci.

Partida va începe la ora 14 și va fi arbitrată de Chițu Marius (Târgovişte) la centru, Dobre Răzvan Mihai (Şotânga) și Suciu George (Câmpia Turzii)

Observatori: Pantea Cornel (Oradea) și China Ion Nicolae (Baia Mare).

CSM Satu Mare va juca sâmbătă la Gloria Bistrița.

”Am avut aproape tot lotul infectat cu coronavirus, iar în ultima lună am făcut doar cinci antrenamente şi am disputat două jocuri. Din păcate situaţia este dificilă la noi, dar vom face tot posibilul să obţinem punct sau puncte de la acest meci. Am pierdut două meciuri la masa verde şi acum suntem pe loc retrogradabil, dar nu este atât de grav, fiindcă dacă vom câştiga două jocuri, putem urca în clasament. Vom vedea în ce măsură vom reuşi să-i aducem pe jucători la un nivel fizic cât de cât bun. Ne vom lupta ca şi leii în cuşcă. Zalăul pare favorită, dar garantez că nu va avea un meci uşor la Satu Mare. Meciul cu Baia Mare a fost un antrenament pentru noi şi îmbucurător că nu am primit mai multe goluri, dar miercuri, cu SCM Zalău, situaţia se va schimba total. Să vedem din punct de vedere fizic cât vom rezista” a declarat antrenorul Ritli Zoltan pentru sportulsălăjean.ro