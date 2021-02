Se apropie Valentine’s Day

Mai sunt doar cateva zile pana ce indragostitii isi vor face cadouri, in cea mai celebra zi a iubirii Valentine’s Day , sarbatoare importată de la americani. Inainte de pandemie planurile se faceau cu multa vreme inainte. Partenerii faceau din timp rezervari la restaurant, alegeau sa calatoreasca in locuri cat mai romantice sau faceau chiar cererei in casatorie, in aceasta zi speciala. Acum, lucrurile stau un pic altfel. Chiar daca iubirea este la fel de mare, la fel de intensa, multe dintre surprizele care erau la moda inaintea pandemiei vor capata o alta forma, vor revenii in trend cadourile simbolice. Pentru ca momentul sa fie marcat intr-un fel sau altul, ursuletii de plus,bomboanele de ciocolata si bineinteles florile, nu vor lipsii nici de acesta data de ziua indragostitilor.

“II voi cumpara un trandafadir iubitei mele si sunt sigur ca se va bucura.Vom marca momentul printr-o cina romantica acasa la ea, sau la mine si sigur va fi ceva deosebit” a spus un tanar satmarean

“Noi ne dorim de multa vreme sa mergem in Venetia in aceasta zi a iubirii,nu am reusit anii trecuti, acum este si mai dificil, insa nu renuntam la idee. Intr-un an, am sa-i fac o surpriza sotiei mele, pana atunci insa,o cutie de ciocolata” a spus un satmarean

Pe de cealalta parte exista si persoane ,si nu putine la numar, care nu sunt interesate absolut deloc de acesta sarbatoare imprumutata.

“Ziua iubirii este pe data de 24 februarie, este o sarbatoare romaneasca si trebuie sa ne tinem de ea, nu de sarbatori imprumutate. Nu sarbatoresc, si nu am sarbatorit niciodata Valentine’s Day” a delarat un satmarean pentru Gazeta de Nord Vest

Sarbatorita sau nu, ziua de 14 februarie se apropie, comerciantii au pregatit cadouri cat mai atractive, la preturi pentru toate buzunarele, si mai mari si mai mici.