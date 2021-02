Cortina d’Ampezzo (Italia) – gazda Campionatelor Mondiale de schi alpin din acest an

Cortina d’Ampezzo, denumită și Regina Dolomiților, este un domeniu schiabil de excepție. Nu numai pentru schi v-o recomand să o vizitați măcar o dată. Am trecut pe acolo în decembrie 2004. Nu mai aveam voie să mă urc pe schiuri din cauza genunchilor, dar am străbătut cu piciorul, cu autocarul și cu transportul prin cablu întreaga zonă de sud al Munților Dolomiți. A fost un vis. Mi-am imaginat și cum ar arăta vara acele cărări. Am hălăduit două săptămâni prin zonă având cazarea chiar în Cortina d’Ampezzo, într-un hotel mic, cochet, tipic unei cabane montane cu tradiții culturale și culinare păstrate chiar la nivel de gest. Am avut și o emoție personală, deoarece în 1956, chiar cu 24 de zile înainte de a mă naște, tocmai se încheiaseră la Cortina d’Ampezzo Jocurile Olimpice de iarnă. Am vizitat și bătrânele baze sportive (pârtii de bob, trambuline naturale de sărituri, patinoare, părtii de schi…) încă în stare de funcționare la acea vreme și le-am comparat cu cele moderne, din apropiere.