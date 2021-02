Închisoarea sau recuperarea prejudiciului de la evazioniști?

Evaziunea fiscală din țara noastră poate că ar putea fi analizată într-un mod mai detaliat. Legea ar trebui să rămână deschisă pentru orice fel de amendamente, care ar putea fi benefice deopotrivă pentru bugetul statului, dar și pentru prosperitatea oamenilor de afaceri. Există anumite necorelări între fiscalitate și posibilitățile de dezvoltare în special a micilor întreprinzători. Specialiștii în domeniul finanțelor întocmesc anumite rapoarte în ceea ce privește pedepsele administrate evazioniștilor. În acele rapoarte, care conțin și situații statistice, nu apar însă și cauzele care-i determină pe anumiți întreprinzători particulari să recurgă la evaziune fiscală. Am avut posibilitatea să stau de vorbă de nenumărate ori cu mici întreprinzători particulari, care mi-au vorbit despre faptul că în momentul în care ar aplica regulile stricte și dure ale fiscalității, ulterior ar fi nevoiți să închidă mica lor afacere. Acest subterfugiu, al evaziunii fiscale, le permite unora să supraviețuiască. Poate că ar trebui să existe o diferențiere, în funcție de cifra de afaceri, în ceea ce privește sistemul fiscal. Au fost cazuri în care după o amendă consistentă, care nu putea fi achitată în mod eșalonat, un mic întreprinzător a vândut tot și-a plătit amenda, iar apoi a plecat în străinătate cu întreaga familie. Cred că una este să recurgă la o evaziune fiscală întreprinzătorul pentru a supraviețui, deoarece trăiește sub o tensiune fiscală greu de aplanat, și alta este evaziunea fiscală săvârșită pentru maximizarea profiturilor.

Pedeapsa cu închisoarea pentru evaziune fiscală nu se practică în foarte multe țări dezvoltate. Logica e simplă. Întreprinzătorul particular are posibilitatea să plătească amenda și prejudiciul, iar în același timp poate să-și continue activitatea de producție sau de comerț. Afacerile lui merg în ritm normal, iar statul la rândul lui încasează obligațiile fiscale ale contribuabilului. Să nu credeți că acum am descoprit noi ,,coada la prune” cu aceste noi reglementări legate de evaziunea fiscală. Am întâlnit în anii trecuți un întreprinzător particular, care avea o afacere în domeniul croitoriei. În urma unor controale au fost depistate niște nereguli financiare. Omul de afaceri respectiv mi-a spus că în urma acestor constatări i-au fost blocate toate conturile. După aceste ,,demersuri abuzive”, desigur legale, că doar ,,legea-i lege nu-i tocmeală!”, întreprinzătorul respectiv a pierdut câteva sute de mii de dolari, deoarece nu a mai putut să-și respecte prevederile contractuale încheiate cu o firmă din străinătate. În vederea deblocării conturilor, omul de afaceri și-a pierdut vremea în urma mai multor procese, dar nu a avut „câștig de cauză”. Degeaba spunea omul că plătește amenda și prejudiciul, prevederile legale obtuze nu i-au dat posibilitatea să-și continue producția. În plus, 20 de angajați au rămas fără loc de muncă. Asta-i mult visata economie de piață prosperă?

Proiectul Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi prevede că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro, care achită integral prejudicial: ,,art. 10, alin. (1): În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 şi 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amendă”. Deocamdată această dilemă, închisoare sau recuperarea prejudiciului? , încă nu este rezolvată. Va fi sau nu va fi promulgată legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu noile reglementări ? Sperăm că în momentul promulgării ei se va ține cont de eficiența noilor măsuri realiste, eficiente, și nu de criteriile politice demolatoare subiective, pline de prejudecăți.

Un consultant fiscal român apreciază astfel evaziunea fiscală:,, Din punct de vedere moral fapta de evaziune fiscală este reprobabilă, dar eu cred că scopul statului nu este să bage contribuabilii în închisoare și să îi țină în închisoare tot pe banii contribuabililor, ci să recupereze prejudiciul”. Iată ce spune și un expert contabil despre evazioniști: „Dacă s-ar pune accentul pe recuperare, aceasta ar putea fi realizată. Legislaţia actuală are suficiente pârghii de recuperare a prejudiciului, dar nu se aplică. Nu cred că se vor recupera sume mai mari din prejudicii, pentru că nu ştiu dacă se doreşte aşa ceva. Va fi acelaşi lucru şi dacă modificăm legea, şi dacă nu modificăm, există în continuare pârghii de recuperare a prejudiciului şi nu se realizează. Mai ales în zona de TVA şi avem atât de multe sancţiuni aici: şi amenzi, şi pedepse penale, şi penalităţi şi dobânzi, executare silită, sechestru asigurator…”. Cu siguranță inteligența va triumfa, iar această lege va fi promulgată, pentru că nu-i așa?: ,,Înțeleptul nu dezaprobă un cuvânt bun pe motiv că ar fi spus de un om rău”. Reversul medaliei ar fi: ,,Cap ai, minte ce-ți mai trebuie?”.

Dumitru Ţimerman