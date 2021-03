27 martie 2021, Ziua Mondială a Teatrului

=

Ziua Mondială a Teatrului se sărbătorește din anul 1962, la inițiativa Institutului Internațional de Teatru (ITI) și este un moment de recunoaștere a forței de comunicare pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice.

Celebrăm azi încă un an de teatru. Un an sub semnul întrebării. Rememorăm aspecte care au schimbat vieți din temelie. Inevitabil revocăm tulburările la care am fost supuși, dar mai presus de toate suntem mândri de felul în care am reușit să ne ducem mai departe mesajul, atunci când acest lucru părea imposibil, și recunoscători pentru momentele în care publicul și-a arătat loialitatea și a putut fi alături de noi în sala de spectacol. Nu ne-am dat bătuți, iar dacă pandemia ne-a închis ușa în nas, noi am desenat ferestre și am găsit căi de a intra în casele și sufletele oamenilor prin mijloace alternative. Am repetat, am jucat și am trăit pe scenă, cu încăpățânare și determinare. Fiindcă asta ne este menirea. Dacă tragem acea linie imaginară, putem spune că am învățat multe, am crescut, și purtăm cu noi o dorință nespusă, dar subînțeleasă, spre un viitor sigur.

Încheiem prin a ne aduce aminte cu drag și a ne înclina artiștilor care au rupt rândurile în acest an și au plecat dintre noi, lăsând un gol imens, dar și un respect incomensurabil pentru viețile dedicate scenei.

Dorim să le urăm colegilor de breaslă din țară și din lume răbdare, înțelepciune și perseverență. La mulți ani, cu săli pline și sănătate!

Mesajul Internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului

„Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentațiile cu public și mulți artiști, tehnicieni, artizani le-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranță.

Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate i-a făcut mai apți să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj.

În aceste circumstanțe noi, mulțumită în mare măsură internetului, imaginația lor s-a tradus deja în moduri de comunicare inventive, amuzante și emoționante.

De când au apărut pe lume, ființele umane și-au spus unele altora povești. Frumoasa cultură a teatrului va rămâne vie atâta timp cât vom exista.

Imboldul creator al scriitorilor, designerilor, dansatorilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată înăbușit și va reînflori curând, cu o nouă energie și cu un nou mod de înțelegere a lumii în care trăim cu toții.

Abia aștept!”

Helen MIRREN

Actriță de teatru, film și televiziune

(Versiunea română de Ozana Oancea)