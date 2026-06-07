După al patrulea titlu județean consecutiv la categoria A1, juniorii de la Recolta Dorolț antrenați de inimosul Ciprian Hrițiu demonstrează încă o dată că reprezintă una dintre cele mai valoroase generații din fotbalul sătmărean.Și că nu întâmplător domină competițiile organizate de AJF Satu Mare atât pe teren redus , în sală sau de fotbal classic .













Sărbătoare mare sâmbătă după-amiază pe Stadionul Someșul din Satu Mare, unde juniorii A1 ai echipei Recolta Dorolț au fost premiați oficial pentru câștigarea titlului de campioană județeană. Festivitatea a avut loc înaintea finalei Cupei României, faza județeană, și a adunat laolaltă jucători, antrenori, oficiali și susținători ai fotbalului sătmărean.Trofeul de campioană a fost înmânat de președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, István Szilágyi, care a recompensat astfel echipa ce a dominat competiția județeană rezervată jucătorilor sub 19 ani.Conform tradiției, primele două clasate ale campionatului județean de juniori A1 s-au întâlnit și într-un meci de final de sezon. Campioana Recolta Dorolț și-a confirmat superioritatea și pe teren, impunându-se categoric cu 5-0 în fața formației Oașul Negrești-Oaș, ocupanta locului secund.După fluierul final a urmat ceremonia de premiere. Brigada de arbitri formată din Sorin Sălăjan, Matei Mureșan și Sarah Sălăgean a primit medalii comemorative din partea lui Ludovic Gyüre, fost arbitru divizionar și primul președinte al AJF Satu Mare.Jucătorii echipei Oașul Negrești-Oaș au fost recompensați cu medaliile de argint și trofeul aferent locului secund, distincțiile fiind oferite de președintele AJF, István Szilágyi, și observatorul de joc Liviu Năstruț. Momentul culminant al festivității a fost însă premierea campionilor de la Recolta Dorolț, care au primit medaliile de aur și cupa destinată câștigătoarei competiției.În cadrul ceremoniei au fost evidențiați și cei care susțin activ activitatea clubului. Primarul comunei Dorolț, Mihai Gáman, și viceprimarul Alexandru Vincze au primit diplome de apreciere pentru implicarea constantă în dezvoltarea fotbalului local și sprijinul acordat echipei.Visul continuă la nivel regionalPentru tinerii fotbaliști din Dorolț sezonul nu s-a încheiat odată cu festivitatea de premiere. Echipa participă în prezent la faza regională organizată de Federația Română de Fotbal și luptă pentru calificarea în etapa următoare.Recolta a trecut deja de semifinală, după victoria obținută în deplasare în fața formației CS FC Săliște, iar acum își îndreaptă atenția spre finala programată în data de 21 iunie. Adversara formației sătmărene va fi câștigătoarea Grupei 1 din Regiunea Nord-Vest.