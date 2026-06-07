Adrian Rus, eroul unei seri perfecte!

FRF: România-Țara Galilor 2-1





- sătmăreanul care a așteptat doi ani pentru a demonstra că merită naționala

Există fotbaliști care ies în evidență prin declarații zgomotoase și există fotbaliști care răspund pe teren. Adrian Rus face parte din cea de-a doua categorie.

Sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua, fundașul central originar din Satu Mare a avut parte de una dintre cele mai frumoase seri ale carierei sale. Revenit la echipa națională după aproape doi ani de absență, Rus a intrat în minutul 46 în victoria României cu 2-1 în fața Țării Galilor, și apoi a marcat golul decisiv și a încheiat partida purtând banderola de căpitan a „tricolorilor”.

Pentru mulți a fost surpriza meciului. Pentru cei care i-au urmărit parcursul în ultimul sezon, a fost doar confirmarea valorii unui jucător care nu a încetat niciodată să creadă în șansa lui.

De pe lista de rezervă, direct în prim-plan

Convocarea lui Adrian Rus nu a venit inițial. Selecționerul Gheorghe Hagi l-a inclus în lot după accidentarea lui Bogdan Racovițan, însă fundașul Universității Craiova a demonstrat încă o dată că este genul de jucător care profită de fiecare oportunitate.

La capătul unui sezon excelent în tricoul Craiovei, considerat chiar de el cel mai bun din carieră, Rus a răspuns prin ceea ce știe să facă mai bine: seriozitate, disciplină și eficiență.

Iar răsplata a venit în minutul decisiv al partidei cu galezii, când a înscris golul victoriei și a adus primul succes al României din mandatul lui Gheorghe Hagi.

„Mă bucur că și eu am primit șansa după doi ani și sunt fericit că am înscris. Important este că am câștigat”, a spus sătmăreanul imediat după meci.

Un lider discret

Poate la fel de important ca golul marcat a fost momentul din finalul partidei, când Adrian Rus a preluat banderola de căpitan a naționalei.

Nu este genul de lider care caută lumina reflectoarelor. Colegii, antrenorii și cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor vorbesc însă despre același lucru: profesionalism, bun-simț și respect.

Calități care l-au ajutat să depășească momente dificile, să revină după perioade în care nu a fost convocat și să își construiască pas cu pas o carieră solidă atât în străinătate, cât și în fotbalul românesc.

Cel mai bun an din carieră

După experiența din Italia, revenirea în Superligă a fost privită de mulți ca un pas înapoi. Inclusiv Adrian Rus a recunoscut că a avut această impresie în primul moment.

Astăzi însă, fundașul spune că mutarea la Universitatea Craiova a reprezentat una dintre cele mai bune decizii ale carierei.

„A fost un an foarte bun, cred că cel mai bun an din carieră. Chiar dacă, sincer, credeam că am făcut un pas în spate întorcându-mă din Italia în România, acum pot spune că am făcut doi pași în față”, a mărturisit Rus.

Evoluțiile constante din Superligă i-au adus prelungirea contractului cu formația din Bănie și, mai important, revenirea în atenția echipei naționale.

Un exemplu pentru fotbalul sătmărean

Într-o perioadă în care fotbalul românesc caută modele autentice, Adrian Rus demonstrează că performanța poate fi obținută prin muncă, răbdare și caracter.

Nu a cerut explicații când nu a fost convocat. Nu a făcut scandal. A continuat să muncească, să joace bine și să aștepte momentul potrivit.

Iar când șansa a apărut, a transformat-o într-o seară de neuitat: titular la națională, căpitan al României și marcator al golului victoriei.

Pentru fotbalul sătmărean, pentru cei care l-au urmărit încă de la începuturile sale și pentru toți cei care apreciază oamenii de caracter, prestația lui Adrian Rus din meciul cu Țara Galilor reprezintă mai mult decât un simplu gol.

Este dovada că seriozitatea și bunul-simț încă pot duce un fotbalist până în fruntea echipei naționale.

FOTO: Sportpictures