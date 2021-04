Pandemia a accelerat alfabetizarea digitală

=

Nevoia de digitalizare și alfabetizare digitală a crescut foarte mult în ultimul an, accelerată de contextul pandemiei de Covid-19 care a adus tehnologia în prim plan și a schimbat modul în care este utilizată în viața de zi cu zi. Maya Muresan , învățătoare la clasa ID, la școala Gimnazială Lucian Blaga se adaptează tendințelor și lansează noi proiecte prin care oferă copiilor posibilitatea să dezvolte noi abilități.

„Copiii sunt tot mai preocupați de tehnologie și curioși să descopere cum o pot folosi. Intenția proiectelor noastre este să le dezvolte copiilor creativitatea și să le devolte inteligența emotională, un domeniu la care trebuie lucrat în țara noastră. Copiii trebuie să fie pregătiți din toate punctele de vedere. Școala online a fost o provocare pentru toți cei implicați în actul educațional: profesori, elevi și părinți. Dacă pentru profesori trecerea de la școala față în față, la școala online, a însemnat zeci, poate sute de ore de informare, participări la webinare și conferințe, pentru elevi această perioadă a însemnat, la început, un fel de vacanță.”

Învățătoarea declară ca în Pandemie, copiii au stat mult timp izolați iar o dată ce s-au întors la școală au avut nevoie de o perioadă de adaptare. Desigur învățarea online are avantajele și dezavantajele sale:

“Ne determină pe noi învățătorii să adoptăm noi tehnici, să ne adaptăm noilor cerințe, să prezentăm noi proiecte într-un mod interactiv. Copiii, în schimb trec printr-o schimbare bruscă, nu interacționează unii cu alții dacă stau acasă. Am încercat să instalăm o rutină zilnică: am respectat orarul, am stabilit timpul de lucru 35 minute cu 15 minute pauză, am lucrat folosind aplicații cât mai atractive Wordwall, Openboard, Jamboard, Google Slide astfel încât elevii să nu simtă că nu sunt la școală.

La sfârșitul zilei, primeau și teme, pe care le verificam și fiecare elev primea în contul lui un răspuns potrivit pentru munca depusă și multe încurajări. Am încercat să le fiu aproape copiilor, să-i ascult și să-i las să se exprime, atât cât am putut, pentru că în această perioadă am considerat ca este important să rămânem conectați unii cu alții.”

Educația a continuat și cred că ne-am făcut treaba foarte bine

„Am reusit să ne adaptăm. Foarte important să abordezi și altfel învățarea nu doar în mod tradițional. Toate proiectele noastre s-au derulat și în timpul școlii online. Astfel am participat la activitățile din cadrul Proiectului Național Tedi-Școala Siguranței, Harta Reciclării, Proiectul Național Eco Junior 2021, Proiectele derulate de Asociația Holtis (Cunoașterea (r)omului de lângă noi, Prevenirea traficului de persoane), Siguranța online pentru elevi, organizat de Adfaber, Atelierul de educație financiară -Școala de bani pe roți, organizat în parteneriat cu BCR.

Proiectul „Scoala de bani pe roti” îl derulăm în fiecare an și copiii au ocazia să învețe lucruri practice care îi vor ajuta mai târziu în viață. Înainte de Pandemie derulam proiectul fizic și a fost interesant să văd reacția copiilor când am prezentat proiectul online. Elevii Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” sunt mereu implicați în proiecte și acest lucru îi ajută să-și dezvolte orizontul cunoașterii.”

Tehnologia este parte a vieții noastre , iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital deoarece este dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție și pricepere.