APEL LA UNITATE. Dorel Coica către pesediști: “Nu mai e momentul de dispute”

Fostul președinte al PSD municipal Satu Mare și fostul primar al municipiului, Dorel Coica, a făcut miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, un apel către toți social democrații din județ, pentru a se uni pentru a se pregăti de viitoarele alegeri lcoale. Acesta a mai adăugat că susține ideea unei aliența românești pentru a stopa hegemonia UDMR la conducerea județului.

Apel către toți pesediștii din județ

Astfel, liderul PSD, Dorel Coica, a făcut un apel către toți social democrații din județ să se unească pejntru că partidul trebuie să se pregătească deja de alegeri locale viitoare. Dorel Coica a spus că dorește în continuare să realizeze o alianță pentru a pune capăt “hegemoniei UDMR”, și că va miza pe tineri pentru viitoarele alegeri.

”Aș face un apel la Aurelia de la Negrești, la toți primarii noștri, că nu mai e momentul de dispute. Peste 3 ani, în iulie, avem alegeri, deci peste 2 ani jumate intrăm în campanie. Nu văd acum cu cine vom merge în campanie. Eu vreau să revenim la forma dinainte, am fost al doilea partid ca putere, ne băteam cu oricine. Am aderat la ideea unei aliante românești, am avut mai multe întâlniri cu Albu si Cozma, domnul Cozma chiar sustinea ideea, dar prietenul domnului Kereskenyi s-a opus. Sustin ideea de a aduna pe toată lumea în jurul unei alianțe românești și fac apel la toți cei care simt românește să se adune. UDMR au ajuns să conduca tot și nu e normal și benefic pentru oraș”, a declarat, cu această ocazie, Dorel Coica.

În ceea ce privește o eventuală candidatură a sa, Coica a spus că vrea să vadă ce se va întâmpla la nivel național în următoarea perioadă. În schimb, fostul primar a spus că regretă faptul că revenind la PSD nu a mai regăsit aceeași forță ca atunci când conducea social-democrații sătmăreni.

„Eu am revenit în partid și rămân PSD-ist în continuare. În toamna dacă vor fi alegeri în PSD Satu Mare, eu o sa mă hotărăsc ce o sa fac. Am o colaborare bună cu Gabriel Leș și cu Ciprian Crăciun, deși regret foarte mult dezbinarea din partid. Nu știu ce s-a întâmplat după ce am plecat de la Primarie”, a mai subliniat Coica.

Politica națională, comentată de Dorel Coica

Tot cu aceeași ocazie, Dorel Coica a făcut o serie de comentarii cu privire la situația politică din țară. Referitor la vizita premierului Florin Cîțu în județ, Dorel Coica a afirmat că o serie de proiecte vizitate și amintite de premier au fost începute și susținute de PSD.

Coica a vorbit și despre anunțul făcut ieri de DLAF, care a trimis la DNA dosarul privind afacerea cu fonduri europene în care au fost implicați Dan Barna și sora acestuia.

De asemenea, liderul PSD a deplând faptul că Paralmentul a respins solicitarea PSD de a verifica modul în care statul a raportat decesele cauzate de COVID-19.

“Legat de atmosfera care este în parlament, nu îmi place. PSD a dorit lumină în acest caz și au cerut o anchetă parlamentară. A fost respinsă. Nu mi se pare corect. Și la noi bârfele despre persoanele care au murit în spital de Covid sunt multe. Toate acestea trebuie eliminate. O anchetă în parlament poate să facă treaba”, a spus Dorel Coica despre acuzațiile că au fost modificate datele cu privire la decesele cauzate de COVID-19.

