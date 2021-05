Presa centrală a preluat materialele scrise de Gazeta de Nord-Vest și a făcut o analiză la cele relatate. Săptămâna trecută cei de la ziuanews.ro au publicat pe site-ul lor dezvăluirile făcute de Gazeta de Nord-Vest despre șeful ITM, Cristian Sasu. Redăm materialul celor de la ziuanews.ro, PARTEA A II-A.

Nababul de la ITM terorizează familii întregi

Amenințările de tot felul sunt “specialitatea casei” la Cristian Sasu. Se pare că Sasu și-a mai găsit o familie pe care o terorizează, amenință și stresează, Ion și Cornelia Pișcorean. Aceștia din urmă au avut ghinionul să se intersecteze cu Sasu în Baba Novac. Acolo unde Cristian Sasu deține prin firma soției sale 206 exemplare de vaci rasa Angus. Ion Pișcorean este președintele “Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac”. Acesta a declarat că din 2019 de când a fost ales președinte, Cristian Sasu îl amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu pușcăria:

“Am început să am probleme cu Cristian Sasu în 2019 când am fost ales președinte al Asociației crescătorilor de taurine Baba Novac. Firma soției sale este membră în asociația noastră. Bine… mult spus a soției sale având în vedere că el vine la toate ședințele asociației și vrea să taie și să spânzure în asociație. Vrea mereu să facem cum zice el toți membrii. Pentru că m-am opus și vreau să respectăm legea mi l-am făcut dușman. Acuma am ajuns să mă amenințe cu pușcăria și mi-a zis să am grijă că el a reușit să bage în pușcărie cu relațiile sale în justiție și servicii pe oameni mai importanți ca mine, așa că cu mine se joacă. Mă amenință încontinuu cu instituțiile statului, cu controale. Am și avut de la Ministerul Agriculturii, dar deoarece am respectat legea nu mi-au făcut nimic.

Acuma normal că nu îmi este tot una având în vedere că știu cu ce se ocupă și că mă amenință întruna cu pușcăria. Nevasta mea are o stare clară de temere, este stresată, ea nu este obișnuită cu asemenea oameni. Cum să mă bage în pușcărie dacă nu am făcut nimic?! Dar ea îmi spune că nu ai văzut ce a pățit Govor? Desigur, la asta nu am ce să îi răspund. Sincer, nici eu nu sunt obișnuit cu asemenea oameni, dar ce să fac, să încalc legea ca să îi fac pe plac? Nu îmi vine să cred ce se întâmplă… un director de instituție publică se implică în relațiile unei firme private, participă la ședințe, amenință pe toată lumea. Este ireal! La ultima ședință de la Primăria Ardud a venit în timpul programului de lucru și ne-a amenințat. Este de necrezut ce face șeful ITM!”.

Taurine de peste 450.000 euro, evaziune fiscală și muncă la negru

Șeful ITM Satu Mare, Cristian Sasu, se laudă că el face ce ilegalități vrea deoarece are în spate doi generali de armată, firma lui este a SRI-ului și plus că el stă la șprițuri cu mai mulți judecători.

Firma la care șeful de la ITM Satu Mare taie și spânzură, SC SUV Angus SM SRL, face evaziune fiscală, nu înregistrează facturile emise în contabilitate, acesta ia bani la negru de la oameni fără să le taie chitanță sau bon fiscal, are oameni care îi lucrează fără forme legale, sau cum este în limbajul colocvial ‘oameni la negru’. Aceasta din urmă este maximă, șeful ITM are oameni la negru. Adică la ITM, lupul e paznic la oi! Noaptea minții, șoc și groază sau curat murdar?! Mai bine zis toate la un loc!

Cristian Sasu, “magnatul” de la ITM Satu Mare, reușește ceva ce nimeni în țara asta nu mai poate, și anume să cumpere dintr-un salariu de 1000 euro pe lună, adică 12.000 pe an, 120.000 euro în 10 ani, taurine de 453.000 euro în 2 ani. Cu banii jos, așa cum îi place lui să se laude, cum altfel? Mai exact, acesta, prin firma SC SUV ANGUS SM SRL la care are împuternicire notarială să o reprezinte, are 206 taurine conform declarației din 2021 prin care și-a cerut cota parte din pășune la Baba Novac.

La o simplă căutare pe Google, la preț de vânzare găsim taurine angus de la 1850 euro/bucată până la 2200 euro/bucată, am stat de vorbă și cu alți fermieri din județ care ne-au confirmat că acestea sunt prețurile reale. Așadar, 2200 euro înmulțit cu 206 bucăți rezultă un preț exorbitant de 453.000 euro. Numai că alt șoc! În anul 2019 a declarat pentru cota de pășune că are 115 taurine, adică în 2019 când a început să cumpere vacile cifra de afaceri a firmei SC SUV Angus SM SRL era de 10.275 lei, adică veniturile pe tot anul au fost 10.275 lei, iar activele imobilizate de 940.601. Adică cei 940.601 reprezintă bani dați pentru animale. Concluzia: bani în firmă nu a avut, dar a cumpărat când a deschis firma taurine Angus de 200.000 euro, clar cu banii jos. Cum ar spune o vorbă a tinerilor de azi: “Asta înseamnă să fii mafiot!”. În 2018 când a deschis societatea nu a avut nici un venit. Așadar, a cumpărat vacile cu bani în pungă!, mai menționează sursa citată.

Evaziune fiscală, bani la negru și bani băgați în buzunar!

Dacă tot am prezentat așa frumos cifra de afaceri pe 2019 de 10.275 lei, vrem să spunem că în același an a avut un singur angajat cu acte legale dar și un profit net de 8663 lei. Adică omul a lucrat pentru 1612 lei pe un an întreg, cu tot cu bani de plătit la stat pentru salarii, adică vreo 120 de lei pe lună. Simpla concluzie este că omul a fost declarat cu salariu minim și restul banilor i-a dat din buzunar.

Dar cu un angajat plătit la 1 oră de muncă pe zi probabil, firma SC SUV Angus SM SRL a încheiat un contract de prestări servicii de întreținere pășuni cu Asociația Crescătorilor de Taurine Baba Novac având ca obiect al contractului executarea unor lucrări de întreținere a suprafeței de 138 ha(hectare)pășune situată în Baba Novac, constând în cosire, îndepărtare resturi vegetale, curățire de spini și altă vegetație, discuire, aplicare îngrășământ, extinderea, repararea și modernizarea sistemului de aducțiune cu apă de pe pășune, realizarea unor căi de acces pe pășune, podețe de trecere etc. Valoarea contractului este de 32.500 lei TVA inclus.

În același an a făcut și factura în valoare de 32.500 lei, mai exact în luna iulie, a predat-o asociației care a înregistrat factura în contabilitate, dar nu același lucru l-a făcut și firma emitentă, și anume SC SUV Angus SM SRL, drept dovadă la sfârșitul anului a declarat că a facturat doar 10.275. SC SUV Angus SM SRL s-a sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit la sfârșit de an nedeclarând factura emisă. Mai exact a făcut evaziune fiscală.

Conform noului Cod Penal, la Legea 241/2005 actualizată în 2021 la Art.9 Infracțiuni :

1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.

Ca tacâmul să fie complet, Cristian Sasu a luat 5000 lei bani în mână și a uitat să mai emită chitanță, conform celor declarate de Ioan Pișcorean și, mai mult, în cadrul executării contractului președintele Asociației Crescătorilor de Taurine Baba Novac a declarat că la firmă au lucrat 7 oameni.

“După ce a prestat serviciul, cu 6, 7 oameni, firma SC SUV Angus SM SRL a emis factura, Cristian Sasu m-a chemat la o întâlnire la Hotel Melody în Satu Mare pe strada Păulești. La întâlnire au venit cei doi, Cristian Sasu și asociatul lui domnul Blidar, și eu am fost cu nevasta mea. Mi-a zis că trebuie să le plătim factura pentru munca prestată. Soția mea avea pregătit un avans de 5000 lei, pe care i l-a dat. Sasu a luat banii, i-a băgat în buzunar și a zis că ne va elibera chitanță. Nici până în ziua de azi nu a făcut-o. Am rămas și cu datorie de 5000 lei față de firmă și fără bani”, a declarat Ioan Pișcorean.

Culmea, în 2019 firma a avut declarat doar un angajat, printr-o simplă concluzie… restul oamenilor au lucrat fără bază legală, adică muncă la negru! Bineînțeles cine să îl verifice de angajați și formele lor legale pe ditamai șeful ITM?! Astfel, potrivit Codului Muncii, constituie contravenție și se sancționează în consecință următoarele: primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, amenda fiind de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 de lei. Așadar, firma SC SUV Angus SM SRL trebuia să fie amendată cu 120.000 lei.

Sătenii din Baba Novac acuză că șeful ITM Satu Mare vrea să le acapareze toată pășunea

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, de la ora 14:00, a avut loc la Baba Novac, în Căminul Cultural, ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din Baba Novac. Ședința convocată și prezidată de președintele Asociației, Ioan Pișcorean, și de cenzorul Asociației, Cornelia Pișcorean, a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Analiza situației financiare pe anul 2020

2. Raport de activitate privind lucrările desfășurate pe pășune în vederea punerii în valoare a pășunii pentru anul 2021

3. Începerea sezonului de pășunat

4. Diverse

Pentru a încerca să se concilieze situația între membrii asociației și firma SC SUV ANGUS SM SRL, reprezentată la ședință de către șeful ITM Cristian Sasu și asociatul acestuia, la ședință au fost prezenți patru consilieri locali de la Primăria Ardud.

De cum a început ședința, membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți de faptul că SC SUV Angus SM SRL a venit în 2019 în asociație cu 115 vaci rasa Angus pentru care au primit 65,55 hectare de teren dintr-un total de 138 ha care se împart la 11 membri. În 2020, aceeași societate aproape că și-a dublat efectivul de taurine, cerând pășune pentru 221 vaci rasa Angus deși în asociație a mai venit un nou membru. Pentru acest an, SC SUV Angus SM SRL a cerut pentru 206 taurine cotă de pășune. La toate acestea membrii asociației s-au arătat extrem de nemulțumiți și au început vociferările în sală. Un membru a zis că în stilul acesta la anul se va cere pentru 400 de taurine, iar ceilalți vor rămâne fără pășune. Un alt membru al asociației a afirmat nervos: “Dacă ei iau toată pășunea, noi din ce trăim?!”.

Doamna Cornelia Pișcorean a adus la cunoștința celor prezenți că la ședința avută la Primăria Ardud s-a discutat inclusiv scoaterea la licitație a pășunii.

“Vreau să vă spun că de la ultima noastră întâlnire am avut ședință la Primăria Ardud, am avut reclamație la Ministerul Agriculturii făcută de SC SUV Angus SM SRL, și Asociația pentru că au pus acolo și pășunea direct la domnul Ministru Oros, au spus că pe cheltuiala lor au curățat pășunea care nu a fost curățată de ani de zile. Noi personal ca și familia Pișcorean am avut patru inspectori de control de la APIA în ultima săptămână. Domnul Sasu are timp să facă tot felul de plângeri. S-a discutat la Primăria Ardud inclusiv scoaterea pășunii la licitație, astea sunt interesele de la SC SUV Angus SM SRL.

Cei patru consilieri locali au venit la ședință pentru a calma spiritele și a încerca să împace părțile implicate în ședință. Până la urmă, concluzia a fost una singură, și anume că până la venirea firmei SC SUV Angus SM SRL în asociație la ședințe nu erau nemulțumiri. “Acum vorbesc în numele comisiei care este aicea, noi nu o să neglijăm fermierii, dar nu știu de ce până ce ați intrat, legal așa cum ați făcut în Asociație, de ce nu au fost astfel de nemulțumiri, scandaluri?”, a declarat Ștefan Melnic, membrul comisiei Consiliului Local Ardud.

Cornelia Pișcorean ne-a declarat: “Am depus la Direcția Agricolă o hârtie în cursul zilei de azi (marți, 27.04.2021) în care am cerut să împartă dumnealor pășunea cum consideră că este mai bine. Sperăm să nu aibă dumnealor presiuni externe și sperăm să facă o împărțire corectă. Am recurs la această procedură deoarece nu mai rezistăm cu scandalurile, cu presiunile și procesele (șase la număr) pe care le avem cu SC SUV Angus SM SRL. Noi, ceilalți membri ai asociației, suntem simpli crescători de animale și vrem să fim lăsați să ne facem treaba, nu suntem avocați, dar domnul Blidar și domnul Cristian Sasu ne tot flutură documente, ne amenință cu judecata, ne țin într-un stres continuu”.