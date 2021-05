Oana Tarta este fotograful care reuseste sa imortalizeze emotii, visuri si trairi intense. Iubeste copiii, oamenii si îi place natura. Apreciaza sinceritatea, compasiunea, dragostea și grija față de cei din jur, bunul simt, caracterul puternic, dar și înțelepciunea.

Oana, cum te-ai descrie in cateva cuvinte?

Sunt o optimistă convinsă, încerc să fac numai bine, să mulțumesc pe toată lumea, chiar dacă uneori nu îmi reușește, îmi place să dorm noaptea liniștită că am dat tot ce am putut în tot ce am făcut. Iubesc sportul, iubesc natura, călătoriile, iubesc oamenii, așa că perioada asta în care nu am putut să fiu foarte aproape de ei a fost puțin grea pentru mine.

Cum crezi ca esti privita de cei din jur?

Sper că sunt privită cu drag de oamenii din jurul meu, asta îmi place să cred, iubirea pe care încerc să le-o dau, grija pe care încerc să le-o port sper să se întoarcă și spre mine.

De la cine ai mostenit dragostea pentru arta?

Dragostea spre artă și frumos am moștenit-o de la străbunica, de la bunica, de la mătușa și de la mama mea. Provin dintr-o familie de femei puternice, creative, care au știut tot timpul ce vor de la viață, au știut ce le place și ce nu, s-au descurcat, au știut să se adapteze la orice situație, fie ea bună sau rea.

Cand ai luat prima data un aparat foto in mana?

Aparatul de fotografiat l-am luat de mică în mână, țin minte că părinții mei aveau un Zenit, cu care am încercat și noi, eu împreună cu sora mea, să facem poze. Știu că m-a fascinat tot timpul cum se prelucrează un film, cum reglezi un aparat, cum se vede prin el, cum imortalizezi de fapt o clipă din viață.

Ce visai sa devii cand erai mica?

Când eram mică nu știam foarte bine ce vroiam să devin, la început am practicat baschetul și vroiam să fiu o mare baschetbalistă, după, vroiam să fac design vestimentar…dar în cele din urmă, spre marea mea șansă, am ajuns să intru în lumea magică a fotografiei și această pasiune să devină și munca mea. Pot să zic că sunt fericită că ceea ce îmi place este și jobul meu. Nu simt nici o clipă că merg la serviciu … este o plăcere de fiecare dată când pun mâna pe aparat.

Care sunt fotografiile tale preferate?

Iubesc copiii, oamenii, îmi place natura, dar îmi place să transmit emoția prin fotografiile pe care le fac, așa că cel mai mult și mai mult îmi place să fotografiez oamenii și, dacă e să aleg ce fel de oameni, am să aleg copiii. Ei au o emoție aparte, se formează o legătură între noi, vreau eu să cred, și parcă totul prinde altfel contur.

Care este cea mai mare satisfactie a unui fotograf?

Cea mai mare satisfacție o am atunci când oamenii apreciază munca pe care o fac, când fac pe cineva fericit. Eu încerc să le dau amintiri de neuitat, să imortalizez momente unice, bucurie și, când văd că se reîntorc, atunci primesc și eu această bucurie înapoi.

Cum a fost, cum este perioada pandemiei pentru aceasta breasla in care tu activezi?

În perioada asta de pandemie, care nu a fost foarte ușoară pentru mine, bănuiesc că pentru nimeni, când trăim niște vremuri nesigure, atunci parcă ne dăm seama ce bine era înainte și ce simplu. Un lucru foarte important pentru a merge înainte este să știm să ne adaptăm zic eu situației în care ne aflăm, eu pot să zic că nu am avut foarte mult de suferit din punct de vedere profesional în această perioadă, așa că nu am de ce să mă plâng. Dacă încercăm să vedem tot timpul ceva bun, în orice situație se găsește și o rezolvare la orice problemă.

Ce apreciezi la oameni?

La oameni apreciez sinceritatea, compasiunea, dragostea și grija față de cei din jur, bunul simț , caracterul puternic, dar și înțelepciunea.

Ce nu-ti place la oameni?

Nu sunt eu în măsură să judec, eu doar pot să spun că din punctul meu de vedere nu îmi plac nesimțirea, lipsa de bun simt, grosolănia, agresivitatea de orice fel.

Crezi ca te-ai nascut in tara potrivita, in orasul potrivit?

Sunt convinsă că m-am născut în țara potrivită, și în orașul potrivit. Mie îmi place să trăiesc aici, fă Rai în jurul tău și atunci nu ai cum să nu fii mulțumit. E simplu să zici că e greu, urât , dacă nu îți place pune mâna și hai să facem frumos în jurul nostru, să ne înconjurăm cu oameni care ne plac, să ne placă unde stăm, cu cine stăm, să ne placă de noi și atunci parcă altfel vedem viata.

Prin felul tau de a fi, de a te imbraca … esti diferita. Iti place sa fii altfel?

Am ajuns să fac și să fiu cum vreau eu și cum îmi place mie, dacă acest lucru place la cineva este perfect, dacă nu, este tot perfect, eu sunt mulțumită de mine și asta contează, nu mă îmbrac, fac lucruri sau îmi plac lucruri pentru că vreau să fiu altfel sau pentru că vreau să fiu remarcată, trebuie să înțelegem că nu suntem în competiție cu nimeni, ci doar cu noi, noi vrem să fim varianta noastră cea mai bună, pentru noi, nu pentru altcineva.

Cum esti ca mama?

Ca mamă sunt puțin cam permisivă câteodată, îmi place să o răsfăț mult pe Alma, fetița mea, cred că suntem foarte asemănătoare și văd în ea multe lucruri la care ar trebui să lucrez și eu cu mine. Noi două suntem cumva așa, în lumea noastră, ca într-o poveste, parcă ea este câteodată cea matură și eu, copilul care încă nu a reușit să se maturizeze.

Care este cea mai mare dorinta a ta?

Îmi doresc o lume sigură pentru copilul meu, să știu să mă bucur de tot ceea ce am și ce mi s-a dat.