AFACERE. Are succes zmeura în Satu Mare?

- Advertisement -

Plantația de zmeură a început să devină o afacere tot mai profitabilă în Satu Mare , mai ales dacă fermierul își pune la punct și mai multe canale de vânzare. Pentru a începe o asemenea cultură de zmeură, nu este nevoie de o suprafață prea mare de teren. Prețul zmeurei poate speria cumpărătorii, dar acesta se justifică în munca minuțioasă depusă de producători.

Plantația de zmeură – cerințele față de sol, temperatură, apă

Înființarea unei plantații de zmeură trebuie realizată doar atunci când producătorii sunt siguri că pot satisface, măcar în mare parte, cerințele acestei plante.

Zmeurul are nevoie de un sol ușor, bine drenat, fertil, unde adâncimea apei freatice în sol să fie sub 1-1,5 m adâncime. Se va evita înființarea unei culturi de zmeură pe solurile foarte grele, fără drenaj, sărace în nutrienți.

Laura Dumitrașu are 60 de ari de culturi de zmeură și a fost printre primii producători sătmăreni.

Ea declară: “Am început afacerea în urmă cu 7 ani, mi s-a părut un domeniu nou. Am pornit de la ideea să fie o cultură perenă care nu necesită schimbare în fiecare an.”

Culturile de zmeură necesită o îngrijre atentă

Ca și temperatură, zmeurul nu are cerințe prea mari, fiind optime climatele răcoroase și ușor umede, cum sunt cele de la deal. Creșterea lui încetează când se depășesc temperaturi mai mici de 5 grade Celsius sau mai mari de 28 grade Celsius.

Lumina este de asemenea importantă. Plantele care sunt expuse mai mult la soare se dezvoltă mai bine și fructele sunt chiar mai aromate și mai ferme. Irigarea este de asemenea foarte importantă la zmeură, această specie având nevoie de cantități de peste 700 mm de precipitații anual.

Nu este însă bine ca apa să fie stagnată în sol. Cea mai mare cerință de apă este în perioada de creștere intensă a noilor tulpini.

“Culturile de zmeură necesită o îngrijre atentă, avem tăierile de primăvară, toamnă, de formare și stropirile fotosanitare. Este o afacere de familie, cu o producție mică, de o tonă pe an. Am crescut gradual, investind puțin câte puțin în afacere. Am realizat totul din fonduri proprii, nu am apelat la finanțare din fonduri europene,“ spune Laura Dumitrașu.

Cum se îngrijesc plantațiile de zmeură?

Plantarea zmeurei este bine să se facă pe terenurile optime, care sunt fertile și conțin un pH situat în intervalul 5-7. De asemenea, trebuie evitate terenurile pe care băltește apa. Ca lucrări necesare, trebuie realizată o arătură adâncă (25-30 cm) în toamnă, în cazul în care vom planta primăvara. De asemenea, se va interveni și cu o freză pentru a avea un sol cât mai bine fărâmițat.

În general, cea mai folosită metodă este aceea cu două rânduri de sârme duble, în care se folosesc distanțiere pentru micșorarea sau mărirea distanței dintre sârme. La inceput de noiembrie se plantează spalierii, de-a lungul rândului, la o distanță de 8 metri. Aceștia pot fi de beton, țevi sau lemn.

Deoarece plantația de zmeură are nevoie de apă, se recomandă și un sistem de irigare prin picurare, acesta fiind cel mai eficient. În general se udă cu 250 de metri cubi de apă la hectar, până la maxim 400 de metri cubi, într-un sezon aplicându-se 4-5 udări.După ce se încheie perioada recoltatului, se elimină de la suprafața solului tulpinile care au rodit, iar tulpinile noi, care vor da fructe anul viitor, se dirijează pe sârmă.

Primăvara, la fiecare metru liniar se vor opri circa 10 tulpini crescute, cât mai aproape de axa rândului. Se vor scurta și vârfurile tulpinilor la 20 cm deasupra celui de-al doilea cuplu de sârme.

De la producător la cumpărător

“Zmeura o vindem în piață sau online pe grupurile de producători locali. Avem și restaurante care cumpără zmeură pentru înghețată. Prețul de la producător pornește de la 20 lei/kg, iar în piață poate ajunge la 15 lei/caserola de 500 grame”, declară Laura Dumitrașu.

“Noi vindem afine, zmeură și diverse legume. Vânzarea de zmeură nu merge foarte bine, sunt zile și zile. La prețul de producător se adaugă un adaos care probabil sperie unii cumpăratori”, declară Mihai, un vânzător din Piața Mare.

Un rol important în afacerea Laurei îl are tatăl său, David, care o ajută cu vânzarea. Acesta așteaptă clienții zi de zi, la Piața Mare.

Adriana Nistor